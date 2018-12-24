[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/12/22 107/12/21 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.32000 15.66000 0.66000 4.21456 元大標普500單日反向1倍基金 15.17000 14.75000 0.42000 2.84746 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.99000 14.62000 0.37000 2.53078 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.70000 16.36000 0.34000 2.07824 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.78000 14.48000 0.30000 2.07182 元大滬深300單日反向1倍基金 16.80000 16.62000 0.18000 1.08303 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.37000 15.21000 0.16000 1.05194 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.76000 13.62000 0.14000 1.02790 永豐主流品牌基金 15.47000 15.32000 0.15000 0.97911 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442 國泰紐幣八年期保本基金 12.76750 12.64450 0.12300 0.97275 復華恒生單日正向二倍基金 25.97000 25.72000 0.25000 0.97201 國泰紐幣保本基金 12.65750 12.54310 0.11440 0.91206 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47820 0.47390 0.00430 0.90736 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.18000 11.08000 0.10000 0.90253 國泰紐幣2021保本基金 12.45020 12.33970 0.11050 0.89548 元大台灣50單日反向1倍基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.21000 15.10000 0.11000 0.72848 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 21.07000 20.92000 0.15000 0.71702 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.85000 17.73000 0.12000 0.67682 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03920 2.02760 0.01160 0.57210 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32260 2.30980 0.01280 0.55416 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 16.64000 16.55000 0.09000 0.54381 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48130 0.47870 0.00260 0.54314 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.91130 10.85490 0.05640 0.51958 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.91030 10.85410 0.05620 0.51778 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58910 2.57650 0.01260 0.48904 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------