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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/12/22  107/12/21 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       16.32000   15.66000   0.66000    4.21456
元大標普500單日反向1倍基金                                       15.17000   14.75000   0.42000    2.84746
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         14.99000   14.62000   0.37000    2.53078
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.70000   16.36000   0.34000    2.07824
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.78000   14.48000   0.30000    2.07182
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.80000   16.62000   0.18000    1.08303
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.37000   15.21000   0.16000    1.05194
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.76000   13.62000   0.14000    1.02790
永豐主流品牌基金                                                 15.47000   15.32000   0.15000    0.97911
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.29000    8.21000   0.08000    0.97442
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.29000    8.21000   0.08000    0.97442
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.76750   12.64450   0.12300    0.97275
復華恒生單日正向二倍基金                                         25.97000   25.72000   0.25000    0.97201
國泰紐幣保本基金                                                 12.65750   12.54310   0.11440    0.91206
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47820    0.47390   0.00430    0.90736
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.18000   11.08000   0.10000    0.90253
國泰紐幣2021保本基金                                             12.45020   12.33970   0.11050    0.89548
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.43000   13.33000   0.10000    0.75019
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.23000    8.17000   0.06000    0.73439
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 15.21000   15.10000   0.11000    0.72848
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                         21.07000   20.92000   0.15000    0.71702
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.85000   17.73000   0.12000    0.67682
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.98000    8.92000   0.06000    0.67265
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.03920    2.02760   0.01160    0.57210
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.32260    2.30980   0.01280    0.55416
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                16.64000   16.55000   0.09000    0.54381
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.48130    0.47870   0.00260    0.54314
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.91130   10.85490   0.05640    0.51958
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.91030   10.85410   0.05620    0.51778
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.58910    2.57650   0.01260    0.48904
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