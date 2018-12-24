【馮冠華專欄】平安夜，波動日？

12 月 24 日推介 - 中國移動（941）

1）上週五港股市況總結：美股週四大跌，港股低開 111 點後曾因內地股市拖累下，跌幅擴大至 309 點；但盤中傳出內地遊戲復批現曙光，在騰訊 (700）領軍下，恆指 V 彈，最終以 25753 點收市，上升 129 點。由於富時羅素在收市後換馬，全日成交上升至 912 億。滬深港通總成交上升約 30% 至 90 億，流向為淨流入，金額 5.6 億。北向為淨流出，金額約人民幣 2 億。藍籌 20 升 30 跌。



板塊方面，除騰訊外，內銀股表現優於大盤，權重股如滙豐（5）及友邦（1299）也能報升。相反，石油、內房及本地地產股則較弱。做空方面，佔大市成交回落至 14.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 50:50，重貨區方面，熊証在 26600-26649，牛証在 25000-25049，亦有不少數量分佈於 25200-25349。

簡評：若不是遊戲復批現曙光，恐怕港股上週五的 V 彈也不會發生；另外，中國官方若不是為「不放鬆、不減稅、容忍 GDP 增長低於 6%」闢謠，上證或許也不能收窄跌幅。簡單說，現今的金融市場全是被政策消息拉動，難以準確預測。港股除了騰訊外，多隻重磅藍籌，包括滙豐、友邦、工行（1398）及建行（939）上週五也能報升。由於港股今年表現不佳，出現此情景，筆者估計或許是年尾基金經理在不能持過高現金水平下，無奈輪轉至權重股，及拋售表現不佳的股份所至。從此角度，中國移動（941）應是權重股在上週五的滄海遺珠。另外，網龍（777）是另一值得留意的公司。股價上週五在遊戲復批的消息下竟大跌 6%，疑似是被富時指數調整拖累，短線應有反彈空間。

美股於上週五因政府停擺威脅又再重挫，留意盤中也曾因聨準會第三大把手的鴿派言論而大升，道指整天波幅更高逾 850 點。中央經濟工作會議上週五結束，重點（見點 2）雖不見新例，但也不乏刺激經濟的憧憬，5G 及科技繼續是主打，房地產的因城施策對內房股也不算壞消息，再加上週未出台的個人稅新法則（見點 3），且看是否中港股市的聖誕禮物。鐵塔（788）、中通服（552）、南方通訊（1617）、中興（763）及長飛光纖（6869）均是 5G 概念股。個人稅中提及子女教育和繼續教育退稅，教育股中，筆者仍看好楓葉（1317）及中教（839）。溫馨提示，港股今天只有半天交易日，消息面上好壞參半；平安夜，或許股市卻是波動日！

2）富途牛牛文章 - 中央經濟工作會議重點：

1. 穩健的貨幣政策要鬆緊適度，提高直接融資比重，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題;

2. 積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費，較大幅度增加地方政府專項債券規模;

3. 加快經濟結構優化升級，提升科技創新能力;

4. 保持經濟運行在合理區間，提振市場信心;

5. 明年打好防範化解重大風險攻堅戰，堅持結構性去槓桿基本思路，防範金融市場異常波動和共振，穩妥處理地方政府債務風險;

6. 構建房地產市場健康發展長效機制，堅持房住不炒定位，因城施策、分類指導;

7. 資本市場在金融運行中具有牽一髮而動全身的作用，提高上市公司質量，完善交易制度，引導更多中長期資金進入，推動在上交所設立科創板並試點註冊制盡快落地;

8. 推動全方位對外開放，推進中美經貿磋商。

3）12 月 22 日晚間消息 - 國務院總理李克強簽署國務院令，公佈修訂後的《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》；隨後《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》同步下發。為貫徹落實新修改的個稅法及其實施條例，國家稅務總局制定的《個人所得稅扣繳申報管理辦法 (試行)》予以發佈，自 2019 年 1 月 1 日起施行。明確子女教育、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金、贍養老人支出等 6 項專項附加扣除。

4）日前英國電信曾表示，他們將不會使用華為 5G 產品，會讓華為在這方面「出局」。有趣的是，根據英國《金融時報》，英國其他電信商包括 O2、EE、Vodafone 卻已經開始測試華為設備，並且簽下 20 億英鎊協議。根據華為日前在紐西蘭的「反擊」，華為的 5G 設備傳輸速度，達到驚人的 18G！而其他 5G 廠商的速度則只有 1G。

5）美股上週五市況總結 ：盤中雖有紐約聯儲銀行行長放鴿，指聯準會進一步加息並非承諾，令道指曾大升逾 300 點，但受美國聯邦政府可能停擺的憂慮，美股三大指數亦先升後跌，並連續第 3 日大幅走低。當中道指收跌 414 點或 1.81%。標指及納指則分別下挫 2.06% 及 2.99%。美滙指數最新報 96.95，十年期債息回落至 2.788%。紐約期油下跌約 1%，最新報 45.42 美元。港股 ADR 再跌 337 點，相當於恆指 25416 點水平。

6）新股訊息 ：君實生物 (1877) 今天掛牌，暗盤價收報 23 元，較招股價 19.38 元，升 18.68%。

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