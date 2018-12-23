熱門股—永冠-KY祭庫藏股 股價創近5個月新高

鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 上周董事會通過實施庫藏股，激勵股價強漲，加上營建署周五 (21 日) 審議通過 7 件離岸風電計畫，利多消息推升風電族群攀揚，永冠 - KY 周六 (22 日) 股價一度逼近 60 元關卡、達 59.9 元，創近 5 個月來波段新高，終場以 57.6 元作收，站穩所有短均之上，股價周漲幅達 8.88%。

永冠董事會 20 日通過實施第二次庫藏股，由於股價遠低於 9 月底報表的每股淨值，為穩定股價以維護公司信用及股東權益，從 21 日起至明年 2 月 20 日止實施庫藏股，預計買回 6000 張股票，買回區間價格為每股 35 元至 76.59 元，且當股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回股份。

受到外部環境因素影響，永冠去年第 4 季起面臨成立以來首次虧損、每股虧損 0.54 元，今年第 1 季雖小幅收斂為每股虧損 0.37 元，但第 2 季因環安費使營業費用增加，導致每股虧損 1.15 元，第 3 季在產品均價上揚與客戶反應熱絡下，本有機會轉盈，但江蘇鋼銳廠因環保視察停工生產，加上受到美中貿易戰影響，每股仍小虧 0.41 元。

不過，永冠去年起持續平衡應用產品別比重，目前產品應用別比重已趨向平衡，目標為維持能源類、注塑機與產業機械，各應用別比重各為三分之一，在風電需求回溫帶動下，第 4 季可望達到單季轉盈，明年則是「毫無懸念」。