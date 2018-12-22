台股守住9600點 投信：封關周謹慎操作慎防獲利了結賣壓

美股四大指數週五重挫，但台股 22 日並未隨美股而大跌，在特定族群支撐下，終場小跌 30 點以 9,646 點作收；櫃買指數則周間跌破上升月線後，短線進入整理，富蘭克林華美投信表示，跌深中小型股搭配作帳行情反彈顯著，但要留意的是，短線上漲後面臨技術面壓力與獲利了結賣壓，愈接近封關操作難度愈高。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，觀察近期盤面走勢，主要以強勢概念如族群性強的 5G 題材相對受資金輪動青睞，包括行動通訊、物聯網帶動資料傳輸量快速成長，需要 5G 技術實踐，其明確度可延伸至明年，甚至是未來數年，市場預計，5G 將在 2020 年正式放量，先行建置的基礎建設持續是現階段操作重點。

距離 2019 年剩下一週，市場期待元月行情加持台股，周書玄分析，往年元月行情是基於外資年末假期後回補持股帶動，著力點多為權值股並帶動指數上揚，現階段加權指數本益比 12.6 倍低於近五年平均，具投資吸引力，建議明年第 1 季可留意外資操作著墨較深個股之布局機會。

但要注意的是，近期美股大幅修正或對相關操作造成干擾，加上美中貿易紛爭要在 90 天內達成協議頗有難度，加上華為孟晚舟事件後續發展，這段期間攸關美中兩強角力的訊息面亂流，都會影響資金進場意願。

此外，全球經濟成長領頭羊美國的升息動向，在全球經濟變數陰影壟罩之下，聯準會對未來升息步調相關措辭也會牽動投資人情緒。

富蘭克林華美投信表示，目前美國呈就業增加且薪資成長，各大型機構法人預估 2019 年 GDP 成長約在 2.4% 至 2.7% 間，定調為趨緩而非衰退，呼應聯準會主席對美國景氣之正面看待。

至於聯準會表明，後續將｢仔細判斷｣經濟前景，壓抑市場對之後升息的預期，加上美國與其他國家經濟成長差異收窄，減弱美元指數高檔支撐力道，前期已率先修正的新興市場股市擁評價面偏低優勢，未來可望吸引國際資金回流。

