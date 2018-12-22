華映、綠能公告11月自結 營運仍處虧損

大同 (2371-TW) 集團旗下華映 (2475-TW) 與綠能 (3519-TW)，之前經歷利空影響導致股價頻頻跌停，今 (22) 日公布自結財報，11 月稅後虧損 12.81 億元，年減 215%，每股虧損 0.15 元，綠能 11 月稅後虧損 2.17 億元，年減 733.72%，每股虧損 0.5 元。

華映 11 月營收達 13.56 億，年減 55%，稅後虧損 12.81 億，年減 194%，每股純益虧損 0.15 元，年減 489%；綠能 11 月自結營收達 1.76 億，年減 86.05%，稅後虧損 2.17 億，年減 733.72%，每股虧損 0.5 元。

華映前陣子驚爆財務危機，並申請重整，隔日工廠即停止收料及出貨，消息一出震撼市場，華映公告指出，因貨款協調尚缺共識，導致廠務系統所需重要材料廠商 12 月 15 日起暫停供料，不過所有人員皆正常出勤，只是產線設備屬待機狀態，無法正常出貨。

綠能則因遭遇財務困境，臨時董事會決議向經濟部申請債權協商，綠能公告指出，由於受國內外太陽能產業政策與景氣丕變，為保護債權人、股東、員工、供應商等相關人權益，目前最適方案為向經濟部申請債權債務協商，也在市場投入震撼彈。