【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：美聯儲紐約分行主席 Williams 表示如果明年經濟減弱，央行將重新檢視利率政策及縮表計畫，道瓊指數一度受到激勵上漲超過 300 點，不過反彈再度成為拋售機會，以臉書、蘋果及亞馬遜為主的科技股重新引領跌勢，稍晚白宮經濟顧問納瓦羅表態認為美中很難在 90 天內達成協議，股市因此擴大跌幅，道瓊收低超過 400 點，創下 08 年金融海嘯以來最差單週表現。

台股觀點：聯準會政策未如市場預期鴿派，加上川普揚言要讓美國政府關門，引發市場恐慌情緒再度擴散，使得前一日美股再度大跌，衝擊台股週五開盤走跌，不過受到台積電及大立光上漲撐盤激勵，帶動台股震盪走高，終場加權指數由黑翻紅小漲 0.02%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 60 億元；目前金融市場充滿不確定性，市場信心薄弱加上年底交易趨於清淡，在等不到 FED 鴿派政策支持下，美股延續跌勢續創逾一年新低，短線空方氣勢依舊占優，同時市場還有美中貿易協商、美國政府預算以及英國脫歐的不確定因素，接近年底假期外資缺席下，短期以個股內資作帳行情為主，在外圍市場不佳下，預計盤勢將較為波動。

關注焦點：1) 美中貿易談判 2) 聯準會官員對最新貨幣政策的評論。

