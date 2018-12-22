希華南科34座石英長晶爐產能全開 挹注明年毛利率上升

受中、俄等國紛紛停爐及減產影響，訂單陸續移轉至台廠，希華晶體 (2484-TW) 董事長曾穎堂今 (22) 日指出，希華位在南科石英晶棒長晶廠，目前長約訂單滿載，34 座長晶爐已全面啟動，估將對明年營收、獲利帶來明顯貢獻，有助提升整體毛利率達 1.5 個百分點。

法人預估，希華產品結構完成調整後，2019 年整體毛利率將可達 24% 以上的水準。

同時，希華看好石英晶棒需求，且訂單持續湧入，確定將重啟在日本的長晶廠生產供貨，最快明年第 1 季結束前完成檢查並啟動，屆時日本長晶廠將可貢獻營收。

曾穎堂指出，原生產供應石英晶棒供切割研磨的中國大陸廠及俄羅斯廠紛紛停爐及減產，造成石英晶棒廠在市場尋求供貨來源，希華晶體原先位在南科石英長晶廠稼動率只有 3-4 成，但在需求及長約訂單一再催促下，目前 34 座長晶爐已確定全面點火。

法人預估，希華在南科購入的長晶生產線設立分公司，明年貢獻營收將達 8000 萬元，但石英晶棒毛利率優於目前市場供過於求的石英元件，在南科長晶廠進入 100% 產能利用後，對明年希華整體毛利率，將可提升 1.5 個百分點。

希華晶體在 2000 年併購日本明電通信株式會社，並成立日本的希華科技株式會社，從事長晶業務，順利取得石英晶體上游原材料與相關生產技術，而希華在 2010 年 7 月標下漢昌在南科的廠房建物、長晶爐，及其管線等設施，可開始自行生產石英晶棒，希華也成台灣唯一能自製石英晶體材料的石英元件公司。

希華晶體第 3 季進行產品出貨結構的調整後，單季毛利率提升到 24.7%，季增 5.08 個百分點，年增 6.67 個百分點，稅後純益 6504 萬元，每股 0.41 元；預估第 4 季獲利將維持此水準，全年稅後純益將達 2.6 億元，每股純益也將達 1.63 元。