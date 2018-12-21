【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會對於升息政策未如市場預期鴿派，加上昨日川普揚言要讓美國政府關門，引發市場恐慌情緒再度擴散，帶動昨日美股再度大跌，使得今日台股開盤走跌，不過受到台積電及大立光上漲撐盤影響，帶動台股由黑翻紅，終場台股上漲 0.02%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 57.56 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美股昨夜在 FOMC 效應以及政府關門風險上升衝擊下再度重挫，今日上証指數開低後便持續震盪下行，市場傳言招商銀內部定調 2019 年營收將零成長，儘管該行已出面澄清，但還是衝擊股價連續重挫，帶領整體銀行板塊走低，今日賣壓更擴散至保險及證券版塊，大金融表現疲弱拖累指數於午後擴大賣壓，上証一度失守 2500 點，A50 指數期貨則是再度破底。

《國際商品市場焦點分析》

美國原油庫存連續三週下滑，OPEC 秘書長同意公布各國的減產額度，增強市場信心，沙烏地阿拉伯能源部長也表示，預計全球原油庫存將在第一季末下降，但美股持續下挫以及對經濟及需求前景的疑慮持續打擊油價，WTI 期貨收盤再度重挫回吐前一日漲幅；美元昨日重挫，加上美國政府關門風險上升，避險需求大幅拉升金價，期貨價格克服 FOMC 造成的衝擊，收盤大漲突破 1260 美元。

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