兆豐銀頂級卡首創全台基隆港郵輪旅遊接送 2021年發卡拚百萬張

鉅亨網記者陳慧菱 台北 2018年12月22號16點12分

多家銀行信用卡權益明 (2019) 年起都縮水，但卻有「頂級卡」優惠不減反增，像是兆豐銀行無限卡與世界卡就重新包裝，看準遊輪旅行蔚為風潮，因此首創全台灣唯一「基隆港」郵輪旅遊接送，而且紅利點數效期將從 3 年變成終身有效。兆豐銀行信用卡處處長林中象表示，兆豐銀持續衝信用卡業務，力拚 2021 年要達到 100 萬卡目標。

鎖定高端客戶的消費商機，兆豐銀行重新調整無限卡、世界卡等權益，自明年 1 月 1 日起全面升級，不論新舊卡友，海外消費一律 1.5% 現金回饋無上限；國內消費 25 元累積 1 點紅利點數，且點數效期從 3 年提升為「終身有效」。

而最特別的是，一般信用卡大多只有機場接送服務，但是兆豐銀行有鑑於遊輪旅行愈來愈夯，因此首創「基隆港」郵輪旅遊接送服務，只要符合機場接送資格，就能更換為港口接送；且年度消費滿 100 萬元，就贈送 1 次機場寰宇通關，享有專人引導禮遇通關，而旅平險也從 3500 萬元大幅提升至 5000 萬元。

兆豐銀行為深耕年輕族群，持續推廣頗受年輕人好評的 4% 回饋網購神卡「e 秒刷」以及 Gogoro 車主必備的「Gogoro 聯名卡」，不但如此，今年更搭上林俊傑「聖所世界巡迴演唱會」台北站，不但奪得「獨家卡友優先購票權」後，也順利搶下「驚喜加場」優先購票權。林中象透露，與林俊傑合作，確實為兆豐銀行帶進約 4、5 千張新辦卡，兆豐銀行信用卡不只與林俊傑合作，為了搶攻年輕市場，兆豐銀行明年還會有令人期待的演唱會購票合作。

兆豐銀積極衝刺信用卡業務，林中象表示，預估年底前可達成約 75 萬卡的目標，明年底則要挑戰 80 萬卡，2021 年則要達到 100 萬卡。