〈2018大事回顧〉鴻海首辦減資 不敵利空一波波 市值跌破兆元

回顧 2018 年，震撼台股投資人的，莫過於鴻海 (2317-TW) 宣布首度減資，但本來希望能提升股價，以及每股純益表現的一步棋，但因集團轉型成效短期難顯現，加上蘋果新 iPhone 銷售不佳，股價反而頻破底創新低，市值更一度跌落兆元之下。

鴻海今年 5 月宣布辦理減資 2 成，並退還股東每股 2 元現金，引發市場譁然，本來希望能提振每股獲利表現，及股價表現，盼打造「雙贏」的局面，但目前看來效益並不明顯。

鴻海今年面臨最大客戶蘋果新款 iPhone 銷售狀況不如預期，加上市場認為轉型成效尚不明顯，獲利改善表現還需要一段時間，減資前夕外資大舉賣超，減資後更面臨大盤震盪加劇，股價最低來到 67.6 元，創下近 7 年新低，市值也跌落兆元，創下近 5 年的新低。

不過，雖然外部面臨多種不確定因素，但鴻海董事長仍看好未來展望，更以行動在 11 月時大舉加碼自家股票 2.7 萬張，以行動力挺，此舉也帶動市場信心回溫、股價近期獲得支撐，重新站回 70 元關卡。

但鴻海目前面臨蘋果產品銷售動能轉弱，加上美中貿易戰戰火延燒，轉型陣痛期恐持續拉長，必須解決客戶過於單一化、過度依賴硬體製造、及多角化布局效益難顯現等問題，獲利、股價才能顯著回溫。