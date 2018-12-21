【富邦期貨】國內外金融市場早報



《台指期走勢分析》

美國股市：FED 偏向鷹派升息引發的賣壓於週四晚間延續，雖然歐盤時間美股一度嘗試反彈，不過油價再度崩跌，衝擊能源板塊下挫，德國法院授予高通針對蘋果的第二項禁令，蘋果股價領跌科技類股，加上晚間川普拒絕簽署政府支出法案，並揚言讓部分政府關門，美股連續遭遇利空打擊，四大指數收盤再度全面挫低，創 14 個月以來的低點。

台股觀點：聯準會將明年升息次數下調為 2 次，如市場預期，不過並未提及縮表框架，及刪減漸進升息的前瞻指引，使得市場認為聯準會未如先前預期鴿派，衝擊美股再度下挫，亞股受到拖累跟隨下跌，加上日本央行也於昨日舉行利率決策會議，同樣不如市場預期鴿派，引發日股崩跌，衝擊台股於午後擴大跌幅，電子、金融及傳產類股同步下跌，加權指數收盤下跌 1.11%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 100 億；FED 政策聲明未如市場預期鴿派，美股延續跌勢再創逾一年新低，短線空方氣勢依舊占優，同時市場還有美中貿易協商、美國政府預算以及英國脫歐的不確定因素，接近年底假期外資缺席下，短期以個股內資作帳行情為主，在外圍市場不佳下，預計盤勢將較為波動。

關注焦點：1) 美中貿易談判進度 2) 聯準會官員對最新貨幣政策的評論。

