【華冠投顧】盤中解析：指數測區間下緣，大小漢唐逆勢創新高

劉彥良 分析師

FED 會議過後，美腎連兩日大跌，今天台股也正如我昨天盤前預告的將會再次回測區間下緣 9600，研判多方還是會力守這道防線，終場台股可望留有下影線。

雖然指數受到國際股市的拖累走跌，但是分享給投資朋友的兩檔台積電概念股漢唐 (2404) 和小漢唐－信紘科 (6667) 皆逆勢大漲改寫掛牌後的新高。據國際半導體協會 (SEMI) 預測，明年全球半導體投資將會下滑，但台灣卻是逆勢成長，最大的原因就在於我們有台灣之光－台積電(2330)，其南科 3 奈米新廠已於近日通過環差，將啟動高達 6000 億元的投資，相關無塵室、設備與廠務系統整合廠自然會受惠。

漢唐在手訂單超過 200 億元，今年前 11 個月總計才 152 億元，也就是說即使現在不再接任何新專案，明年的業績也都沒有問題。以減資後的股本計算，全年獲利挑戰一個股本，也難怪外資從 11 月起就不斷買超。

信紘科有 9 成營收來自半導體產業，其中大客戶台積電占比 5 成。最初是透過國外廠商間接供貨給台積電，後來台積電找上它直接合作，自此建立長遠且穩固的夥伴關係。今年 11/13 掛牌後股價都沒漲到，一直到昨天才創下掛牌後的新高，蜜月行情剛剛啟動。

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