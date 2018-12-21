台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月21日

中央銀行 20 日舉行第四季理監事聯席會議，再度決議政策利率不調整，重貼現率續停在 1.375％，已連續十季不動。央行總裁楊金龍表示，從各項指標來看，經全體理事決議不升息；至於台灣現行利率是不是已低無可低、還有降息空間嗎？他說：「利率還有空間」。市場解讀，楊金龍談話暗示明年也不會升息，甚至意指必要時央行還可能降息因應。

觀察家指出，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾 19 日在記者會上提到「成長前景疑慮、縮表計畫不變」這兩個關鍵詞，同時引發了市場的憂慮與失望。最新決策也顯示，鮑爾較相信經濟數據、而非市場，再也不是市場多頭派的「好朋友」。

財政部昨（20）日公布我國 1-11 月網通產品統計出口規模為 117 億美元，較去年同期年減 15％，占總出口比重降為 3.8％，官員表示，主因是手機出口持續萎縮及基期較高，年減 71.9％則為歷年最慘烈。



經濟日報

美將放緩升息 市場嫌不夠鴿

鮑爾提兩關鍵詞 多頭失望

央行下修今明年 GDP 增幅

工商時報

Fed 不夠鴿 全球股市唱悲歌

楊金龍暗示 明年有降息空間

台手機廠潰敗 前 11 月出口減 7 成

聯合報

暖冬遊補助轉彎 全國適用

11 月外銷訂單 意外翻黑

人身保險 將有 14 天撤約權

蘋果日報

不甩川普 Fed 堅決升息縮表

葛林斯潘：牛市派對結束 趕快跑

大同新中資抓到了 顧立雄：月底處分

中國時報

外銷訂單翻黑 本月也不樂觀

明年 Fed 升息放緩 預估台股 8800 有撐

《保險法》修正 契約可用指紋辦理

自由時報

清除中國商業間諜 美大執法

世銀下修中國明年 GDP 至 6.2％

鈺創全面發展 AI 看好明年營運