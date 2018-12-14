永豐金證券參與喜憨兒餐盒募集計畫 獲千名員工響應捐出近8900個

永豐金證券 12 月參與喜憨兒基金會長期餐盒募集計畫，對內發起「點亮希望．讓愛爬上心頭」餐盒認捐活動，獲得逾千位員工響應，合計認捐 8889 份喜憨兒烘焙坊餐盒，永豐金證券董事長朱士廷代表致贈時表示，有超過 2000 位的偏鄉學童在未來一年將可收到餐盒禮物，也可藉此讓烘焙坊的喜憨兒，得到工作訓練和成就肯定。

永豐金證券發起「點亮希望．讓愛爬上心頭」餐盒認捐活動，獲得上千名員工響應。(圖：永豐金證券提供)

朱士廷說，永豐金證券是一個充滿活力和熱情的團隊，不僅在金融專業開創卓越，更在企業、員工和社會的關懷互動中追求永續價值，希望藉由參與公益活動，號召員工、客戶甚至是員工的親朋好友加入志工行列。

永豐金證券今年邁入 30 年，員工超過 2300 人，是國內名列前茅的大型券商，近幾年除積極發展財富管理和複委託業務繳出亮麗成績，另外也在社會公益和企業永續經營投入心力。

朱士廷表示，每個人的心中都有愛和溫暖的種子，今年以來在公司舉辦的各種公益活動和運動會場上，看到同仁間團結扶持樂於回饋的舉動，相信這樣的精神和溫暖可擴及到社會中需要關愛的族群。

喜憨兒基金會創辦人現任執行董事蘇國禎表示，永豐金證券這次發起「點亮希望 讓愛爬上心頭」認購餐盒活動，不僅幫助在喜憨兒烘焙坊工作的憨兒，並支持基金會能持續推動喜憨兒整體就業服務，憨兒親手做的麵包將以愛心餐盒送給偏鄉學童。

在捐贈儀式中，永豐金證券北中南 8 家據點和總公司連線進行點燈儀式，象徵全台愛心串連，百餘位員工共同參與見證，並由喜憨兒基金會大小朋友啦啦隊表演，總計永豐金證券全台 1043 位員工響應，認捐愛心餐盒 8889 盒，價值逾 133 萬元。

永豐金證券今年以來啟動一系列豐公益活動吸引同仁參與，包括胖卡車環島公益，員工投入志工行列前進南投車埕，以闖關遊戲宣導環保愛護山林、在台南觀夕平台淨灘守護乾淨海洋、雲林與家扶家庭共度溫馨重陽節等，軍事結合志工、眷屬、遊客與廣大網友的力量，一起落實愛護環境與在地關懷。