全球最悲觀基金：看空半導體板塊 已用最大倉位做空

華爾街最為悲觀的對沖基金剛剛披露了其最新全力做空目標——半導體股。

對沖基金 Horseman Global 首席投資官在其致投資信中稱，公司正在全力做空科技股，特別是半導體股。其稱做空半導體股已經成為基金最大的空頭部位。

在信中，其稱儘管在溫和的聯準會政策和可能的貿易戰休戰的推動下，整體半導體指數在 11 月末出現反彈，但潛在的動態仍令人擔憂。

在蘋果增長放緩「才剛剛開始」，而比特幣下跌使得英偉達的日子變得更加複雜之際，「國際貿易衝突，讓人很難看好半導體。」

以下是其投資者信節選：

基金在 11 月損失了 1.32%。這主要是多頭上的損失不能被空頭和外匯上的盈利所抵消。

（回顧過去）我在 2000 年情人節的那天開始在悉尼的瑞銀私人銀行工作。我仍然記得我第一次參加晨會，被介紹客戶的模型投資組合時的情況。

當時的國際投資組合包括 Broadcom、Worldcom、北電網路 (Nortel Networks)、沃達豐(Vodafone)、諾基亞(Nokia)、索尼(Sony) 和 NTT Docomo 等。

所有的談話都是關於網路、行動電話、媒體公司、路由器、交換機和其他我一無所知的東西。

我對科技如此着迷，以至於我把我的第一張工資支票買入了一堆澳洲科技股。當然，這些股票的價值最後都基本上歸零。

這段相當痛苦的經歷讓我總是有理由購買股票，也有理由賣出股票。多年來，這意味著我在做空方面有著相當不錯的記錄。

當然，在歷史上最壯觀的牛市 (至少在美國是如此) 期間，做一名體面的賣空者，就像在慕尼黑啤酒節 (Oktoberfest) 上當斟酒師一樣。

10 月和 11 月基金表現在某種程度上令人滿意，因為基金最大的單一賣空部位已開始以對我們有利的方式進行交易，（部位）受到我們今年早些時候確定的許多因素的推動。

11 月，蘋果供應商警告稱，增長正在放緩，而英偉達也警告稱，由於加密貨幣價格暴跌最終影響了對高端半導體的需求，該公司的盈利也受到了影響。

我們還看到內存晶片的價格持續下跌 (蘋果是最大的買家)。

因此，儘管整體半導體指數在溫和的聯準會政策和可能的貿易戰休戰的支持下在月末反彈，但潛在的動態仍令人擔憂。

經過月末的反彈，費城半導體指數目前僅較歷史高點下跌 10%，但蘋果的放緩才剛剛開始，比特幣在 11 月份又下跌了 30%。

此外， 改成當前貿易摩擦的局勢，使得投資者很難看好半導體。半導體股現在是我們單筆最大的空倉。

同樣在 11 月，我們看到石油價格大幅下跌，天然氣價格大幅上漲。這是我以前從未見過的。

2014 年至 2016 年，天然氣和石油價格雙雙下跌。儘管目前油價的走勢可能對全球股市有利，但天然氣價格的走勢對美國不利。

我們決定減少對我們非常成功的汽車和汽車零件股空頭持倉，並將這部分空倉轉移到航空航天領域。

我在最近的一份市場觀點中解釋了為什麼航空航天工業的國防開支面臨風險。

在民用方面，較低的燃料成本降低了對節油型新飛機的需求。這種轉變已經為基金帶來了紅利。

此外，油價下跌和天然氣價格上漲對美國的負面影響，可能會超過其它任何國家。油價下跌將放緩投資，而天然氣價格上漲將提高美國各行各業的成本。

這似乎開始成為美元最終走軟的導火索。

回到信的開頭，在我加入悉尼瑞銀 6 個月後，半數同事被解僱。而在我加入時，沒有跡象表明麻煩正在醞釀。

回顧 2000 年，公債殖利率曲線反轉，以及從 1 月份開始的網路暴跌，都是很好的領先指標，費城半導體指數當時最終也無法再創新高。

如果我們用加密貨幣取代網路股票，那麼我認為現在的情況是非常匹配 2000 年的。

我還清楚地記得，2000 年，瑞銀 (UBS) 首席經濟學家曾力推美國「更強勁、持續時間更長」。

現在類似的分析也很普遍。

就像 2000 年一樣，經濟在更長時間內可能會保持強勁，但股市不是經濟。

我們正在做空發達市場，做多基礎材料股。