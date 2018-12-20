手機市場飽和 台灣前11月手機出口值縮水至4億美元 年減逾7成

智慧型手機市場飽和，加上先前基期過高，拖累網通產品出口表現，財政部統計，今年前 11 月網通產品出口規模為 117 億美元，較去年同期減少 15%，而相關網通產品中，又以手機衰退幅度最大，今年前 11 月出口規模僅 4 億美元，年減 71.9%，衰退幅度為歷年之最。

官員分析，我國手機出口規模大幅衰退，主要是受到市場飽和、中韓手機競爭激烈，以及先前基期過高等因素影響。

財政部今 (20) 日公布我國前 11 月網通產品統計出口表現，去年 (2017) 年受惠於全球景氣復甦，以及物聯網應用推升需求，帶動網通商品出口增加，較 2014 年增加 15%，但今年因市場趨近飽和，加上基期過高，導致前 11 月網通出口規模下滑至 117 億美元，較去年同期減少 15%，占總出口比重降至 3.8%，比起 2011 年高峰期年減 1.6 個百分點。

觀察網通類兩大主要產品「手機」與「交換器、路由器」，其中手機前 11 月出口規模僅 4 億美元，較去年同期減少 71.9%，比起 2011 年巔峰時期的 106 億美元，衰退幅度高達 96%。

財政部官員解釋，我國手機在 2011 年因本土品牌 Htc、華碩與宏碁等品牌耕耘國際市場，帶動網通產品出口規模 169 億美元創下歷史新高紀錄，占總出口 5.4%。

官員表示，隨著中國手機品牌崛起，加上南韓手機擴產，威脅我國手機品牌市場地位，連帶拖累出口規模節節敗退，跟 2011 年巔峰期相比，7 年內我國手機出口值就大減 102 億美元

交換器與路由器則受惠於網路通訊服務提升，帶動出口逐年提升，去年出口規模達 27 億美元創歷史新高，今年前 11 月則較去年同期增加 6.9%。

以地區來看，網通產品整體主要以香港、中國與美國為主，其中對香港與中國在今年前 11 月出口占比高達 4 成居冠，對美國占比僅 22.4%，比起 2011 年高峰時期的 48.7%，明顯衰退。



