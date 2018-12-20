天蔥首度跨足中餐市場創立「點8號」港點 營運伺機谷底反彈

連鎖餐飲業者天蔥 (2740-TW) 今 (20) 日宣布，為強化經營體質，旗下原有餐飲品牌「Mr. Onion」重新定位再出發，同時，也首次跨足中餐市場，併購位於上海的「粵 8 號 港點專賣店」，並在台創立「點 8 號」，為 2019 年成長挹注新動能。

天蔥總經理齊國興指出，點 8 號試營運期間翻桌率超過 7 次，月營收達 300 萬元以上，市場接受度高，因此，點 8 號將加快展店，目標每月會開出 1 店，明年底可望達 10-12 店。

另一方面，粵 8 號目前在上海陸家嘴僅有 1 店，明年會在虹橋區再展店，營收已自 11 月起併入天蔥。

「粵 8 號．港點專賣店」是上海大眾點評「10 大受歡迎粵菜」，此次在在台北市大巨蛋商圈開出第 1 家門市，以「道道百元有找，菜菜現點現蒸」的訴求切入市場。

齊國興也說明，Mr.Onion 品牌已重新定位，請到曾在法國米其林三星餐廳歷練的台籍資深法菜主廚任全濰擔任廚藝顧問，全面更新優化菜單，其中，位在台北信義區 ATT 4 Fun 的門店，已完成第一階段整改。

Mr. Onion 在台原有約 30 幾家店面，因餐飲市場競爭激烈，已陸續關閉營運表現不佳的店面，部分更支付相關違約金止血，導致今年前 11 月營收衰退幅度高達 40%，不過，隨著店面和設備整頓已於年底前全面完成，天蔥看明年起營收可轉為正成長。

天蔥董事長盧俊賢強調，在點 8 號展店拓展規模後，拚第 1 季望損平，第 2 季轉盈。