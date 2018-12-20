【華冠投顧】盤中解析：美股重挫，台股再次退防9700

劉彥良 分析師

FED 利率決策會議結束，本月如市場預期維持升息 1 碼，而會後聲明被市場解讀為大鷹轉為小鷹，也是說明年大致還會升息兩次，導致美股先盛後衰收盤重挫。亞股雖然影響全面拉回，不過除了日本以外跌幅都不重，台股盤中打到 9699 點後再度獲得買盤支撐，目前收斂跌點力守 9700。

台積電 3 奈米新廠環差案通過審查，自上周起持續追蹤的漢唐 (2404) 連兩天改寫歷史新高，今天高點來到 87.2 元。目前在手訂單超過 200 億元，已超過今年一整年的營收數字，，以減資後的股本計算，全年獲利挑戰一個股本。

高雄市長韓國瑜就職典禮將在 25 日登場，韓流概念股轉強向上，包括高野 (2736)、華園(2702)、國賓(2704) 和大魯閣 (1432) 等。

至於弱勢股方面，綠能 (3519) 和華映 (2475) 仍舊跌停，另外漲價概念股中的矽晶圓嘉晶 (3016)、中美晶(5483) 和台勝科 (3532)，以及 MOSFET 的大中(6435) 和杰力 (5299) 也重挫 5% 以上，衝擊多方信心。

本周連續四天無論漲跌都是「量縮、漲跌家數比小於 1」的結構，大盤要轉強向上挑戰季線和區間上緣的萬點，就要看何時能補量且漲跌家數比來到 1 以上，現階段還是屬於內資結帳但控盤者護指數的防守盤。

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