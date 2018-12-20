明年營運締新猷＋醫療超音波感測器收割 同欣電獲投信與外資回補

陶瓷基板廠同欣電 (6271) 近期處於多事之秋，股價波動劇烈，但隨投信與外資買單回流，顯見市場對其長線營運仍充滿信心，包括布局醫療超音波感測器進入收割期、明年營運績效締新猷等。同欣電前董事長楊惠捷及其配偶謝美枝本月 14 日申報，將以鉅額逐筆交易方式，申讓所持有的 4.26% 同欣電，並自董座一職解任，而董座轉讓持股，業界解讀原因為年紀已到萌生退休的想法；但轉讓消息一出，隔一個交易日的 17 日，同欣電慘遭投信倒貨，投信大賣 1500 張，當日股價也大跌逾 6%。



但 17 日傍晚，確認前董座轉讓持股的對象是國巨集團旗下凱美電機 (5317)，由凱美斥資 14.64 億元，透過 2 筆交易合計取得同欣電 8.05% 股權，並成為同欣電第二大股東，至此，確認了同欣電將成為國巨集團的一員，未來雙方將攜手搶進 5G 市場，外資與投信同步大舉回補對同欣電的持股，同欣電股價也因此扭轉跌勢，重新上攻，當日股價上漲逾 4%。



而近兩天投信大買同欣電 1300 張，外資也敲進 1300 張，市場解讀，主要是對同欣電後續營運展望抱持樂觀看法，如投信端對同欣電在醫療超音波感測器市場的前景非常期待。此外，同欣電本身也釋出，受惠於高頻無線通訊 (RF) 模組、混合積體電路模組、陶瓷基板、影像產品等 4 大產品線均有新產品與新客戶訂單到位，為此，明年營收、獲利與毛利率都會比今年好，甚至挑戰年度新高。

