黑松資產活化 將出售深坑部分土地 激勵股價一度大漲8.3%

黑松 (1234) 啟動資產活化，董事會通過位於深坑逾 1.17 萬坪工業用地，預計扣除營運所需 4,278.1 坪土地外，其餘 7,444.48 坪土地將公開標售。在資產活化激勵下，黑松今 (19) 日盤中股價大漲，一度達 31.3 元，盤中漲幅 8.3%。黑松表示，希望資產活化後，提升土地效益，同時可降低負債及利息支出，改善財務結構。黑松位於深坑工業區土地，原本要開發為住宅區，今年 5 月黑松董事會決議，撤回深坑地目變更案，恢復為工業用地用途，並留作其他開發用。



而黑松旗下 100% 持有的資產管理子公司松新，持有的深坑土地總面積共 11,722.58 坪，其中，黑松將保留土地東側約 4,278.1 坪作為營運所需土地，短期將先開發為大台北經銷商及自販機維修中心營運所需的倉儲大樓，後續將配合中長期營運再另行規畫。



至於另外 7,444.48 坪將公開標售，價格將經過土地鑑價過程再公告。據了解，目前深坑土地除經銷商倉庫用途，其餘暫時租給其他業者，如欣欣客運等，但收租效益不高，為因應近期台商回流覓地，黑松董事會決議將資產活化，由於要經過重整地號及土地鑑價等程序，估計資產活化也要等明年下半年後才會正式啟動。