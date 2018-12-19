索羅斯「戰友」Druckenmiller：今非昔比 過去30年每年賺30%的事將不復存在

由於演算法和量化交易已經占領了市場，索羅斯的門徒——億萬富翁 Druckenmiller 早已退出了對沖基金業務。

「30 年來我一直保持着 30％的投資回報率，但今非昔比了。」在接受彭博電視採訪時，他難掩失落的心情談及了最近的回報。

Druckenmiller 表示，賺錢比以往更加艱難，部分原因在於美國總統川普所擁有的「對市場的強大影響力」。他甚至認為，剖析當前的政治經濟環境都變得更加困難。

「這很難，因為理解經濟信號和解決經濟難題是我做了很長時間的事情」，「而我現在已不太肯定這些政治活動究竟會怎樣發展。」

彭博表示，長期以來，波動性的回歸一直被視為對沖基金業績反彈的關鍵。只不過，由於它們並沒有帶來任何明顯的趨勢，使得近期股市的劇烈波動沒能給 Druckenmiller 帶來任何幫助。

他甚至直言，在金融市場工作了 40 年的都從未見過一個方向變化如此極端的環境。

「波動性只有在它成為趨勢的一部分且能為你提供良好切入點時才有好處」，「股市上下波動卻始終沒有一個真正的趨勢，這只能是一場噩夢」。

對沖基金慘烈的現狀還不止如此。今年 HFR 全球對沖基金指數已經下跌逾 6%，自金融危機以來，其表現每年都遜於標普 500 指數。

「對沖基金今年表現不佳，我對此一點都不意外」，Druckenmiller 表示，「在未來，可能只有 10 到 20 個的基金表現會不錯」。

值得注意的是，對於 Druckenmiller 來說，現在唯一的問題已經從市場拋售是否會惡化演變成到底會惡化成什麼樣了。

根據 CNBC 報導稱，在金融市場經歷了瘋狂的三個月之後，這位億萬富翁投資者警告說，隨著各國央行從已經放緩的全球經濟中撤出刺激措施，交易環境可能變得更具挑戰性。他預計未來幾年股票的回報將會很糟糕，並預測殖利率將繼續下跌，因此他一直在購買美國公債。

不僅如此，上述媒體還總結道，Druckenmiller 用來預測最近四次經濟衰退的指標再次變為紅色，預示着「最有可能的情況就是，我們仍將艱難前行」。

如果你看看我以往在自己投資組合中使用的指標，就會發現，即使這些指標還不沒變成紅色但也肯定已經變成了琥珀色，並且正發出警告信號。