【富蘭克林】市場波動上升進行式 目標日期基金嚴控風險

退休準備承擔風險能力有限 明確策略更勝盲目投資

反映政經局勢潛在變數，全球資本市場明顯波動加劇，退休資產投資面對嚴峻考驗，如未謹慎控制下檔風險，勢必遭受衝擊。富蘭克林華美投信表示，考量市況震盪對投資成果的威脅，退休資產不宜過度承擔風險，更適合關注兼顧成長性與嚴格控管風險的目標日期基金，是準備退休資產的較佳選擇之一。

富蘭克林華美目標 2037 組合基金經理人邱良弼指出，高波動市場容易驅使資金追高殺低，一旦風險控管不慎造成資產損失，會需要更多時間等待回本，這對只有一次準備機會的退休資產十分不利，因此不宜為了追逐高報酬就將退休資產投入高風險投資標的，而應適時參考逐漸成為退休投資趨勢的目標日期基金，利用其長期紀律、主動隨生命進程調整資產配置的特性，為自己建立契合各階段需求的退休投資策略 (見圖)。

邱良弼指出，目標日期基金策略之所以適合退休投資，是因為其資產配置會主動隨投資人不同的階段目標做出調整：在距退休年齡尚久時，提高風險比重以追求資產成長；步入中年後，則採穩健中性策略，逐步減少風險資產比重；而到了屆退階段，由於不再適合於退休前夕孤注一擲，因此持續增加保守資產。整體而言，目標日期基金透過長期紀律投資，持之以恆朝足以支應退休財務所需方向前進，投資人只要決定預估退休的年份 *，採取長時間定期定額參與，就能輕鬆建立完整且契合各階段需求的退休投資計畫。

富蘭克林華美投信指出，隨全球主要央行貨幣政策與經濟成長力道相互拉扯，加上美中貿易變數風險，未來風險性資產可能進行大幅度的區間整理，進而提高退休投資難度。目標日期基金重視風險控管，避開評價高估與波動度較高的市場，專注布局低波動、具長期增值潛力之標的，長期策略明確，是相對適合退休資產投資的較佳選擇。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】

本基金之三檔子基金達目標日期起至存續期間屆滿，受益人授權經理公司於定期買回日，依信託契約之約定，計算定期買回價金，並辦理定期買回。除定期買回日外，受益人得依需要隨時自行辦理買回申請。* 投資人僅可申購符合其風險承受度之基金產品。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。