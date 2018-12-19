宏佳騰北京辦招商大會 最快明年4月在中國開賣

國內機車品牌商宏佳騰 (1599-TW) 今 (19) 日於北京舉辦艾摩托 (宏佳騰於中國註冊品牌名) 招商大會，活動共吸引近 400 家經銷商報名參加，宏佳騰表示，將選出績優經銷商進行合作，預計明年 4-5 月開始出貨。

中國每年有 1000 多萬台的機車銷售規模，再加上處在產品轉型期，宏佳騰看好是打入新市場的好時機，因此，3 月底斥資 80 萬美元 (約台幣 2400 萬元於中國成立佛山宏珈騰科技，主要經營品牌機車、沙灘車銷售、租賃及售前售後服務和相關引擎、零部件和用品批發與零售。

宏佳騰進一步指出，經過半年多的籌備，此次選出績優經銷合作夥伴後，於明年 4-5 月將開始在北京、浙江、江蘇、河南、山東、安徽、陝西、上海、四川和福建等地銷售。

中國機車市場近年來從價格戰轉為品質戰和設計戰，宏佳騰強調，目前正全面向電噴化轉型，並強打個性化的機車產品，而在新能源機車方面，也持續保持世界先進的水準。

宏佳騰前 3 季稅後純益來到 1.58 億元，年增 99%，每股純益 (EPS) 2.62 元，已賺贏去年全年，展望後市，宏佳騰除了積極進軍中國市場，明年夏季宇與 Gogoro 合作的新車也將亮相，後市成長動能可期。