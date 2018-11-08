宏佳騰Q3獲利年增255% 前3季賺贏去年全年

機車品牌廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (8) 日公布第 3 季財報，繳出亮眼成績，稅後純益 1.5 億元，年增幅 255.6%，每股純益(EPS) 2.5 元，創 2016 年第 1 季以來新高，前 3 季稅後純益來到 1.58 億元，年增 99%，EPS 2.62 元，已賺贏去年全年。

宏佳騰指出，由於歐美聖誕節拉貨旺季報到，加上新訂單出貨，第 3 季營收年增幅高達 62.39% 至 11.2 億元，由於新訂單毛利率較高，而整體營運費用沒有太多變化，使營業利益率大幅上揚 6.39 個百分點至 16.48%，帶動獲利表現翻倍成長。

展望後市，宏佳騰表示，除了「Polaris」和「YAMAHA」兩大 ATV(沙灘車) 廠代工銷售已在歐美有穩定的基礎，著眼於中國每年有 1700 多萬輛的機車銷量，以及產品轉型的市場環境，佛山宏佳騰已開始相關招商和營運布局，預計明年第 2 季可開始出貨。

宏佳藤規劃在中國市場採取「中國接單、中國生產、中國行銷」的方式來降低營運成本，為後市持續增添成長動能。

至於在國內的機車銷售方面，宏佳騰搭載全新智慧儀表系統 CROXERA 的 ES 150R 自 10 月起開始預購，收單數量超乎預期，11 月中旬將開始出貨，再加上明年夏季與 Gogoro 合作的新車也將亮相，品牌成長力可期。