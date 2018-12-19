高技同為5G受惠股 明年400G Switch用板有望量產出貨 挹注獲利

PCB 業者高技 (5439) 成功卡位 5G 市場，不單 100G Switch 用板早在今年就量產出貨，目前 400G Switch 用板也已經進入驗證階段，法人圈傳出，明年有望量產出貨，挹注公司獲利表現。台灣的 Switch 領域用 PCB 供應商，主要有金像電(2368)、高技與博智(8155)，其中，金像電與高技在製程技術上，是較早供貨 100G Switch 用板的廠商，而博智則主要停留在 40G 與 60G 上面。



展望明年，隨 5G 基礎工程開始布建，Switch 用板部分，除了 100G 出貨會更多之外，400G 也會開始陸續放量出貨，在 PCB 供應商端，主要受惠業者除了金像電之外，高技也可望同步受益。