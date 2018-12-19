高技同為5G受惠股 明年400G Switch用板有望量產出貨 挹注獲利

PCB 業者高技 (5439) 成功卡位 5G 市場，不單 100G Switch 用板早在今年就量產出貨，目前 400G Switch 用板也已經進入驗證階段，法人圈傳出，明年有望量產出貨，挹注公司獲利表現。台灣的 Switch 領域用 PCB 供應商，主要有金像電(2368)、高技與博智(8155)，其中，金像電與高技在製程技術上，是較早供貨 100G Switch 用板的廠商，而博智則主要停留在 40G 與 60G 上面。
展望明年，隨 5G 基礎工程開始布建，Switch 用板部分，除了 100G 出貨會更多之外，400G 也會開始陸續放量出貨，在 PCB 供應商端，主要受惠業者除了金像電之外，高技也可望同步受益。
PCB 業者高技 (5439) 成功卡位 5G 市場，不單 100G Switch 用板早在今年就量產出貨，目前 400G Switch 用板也已經進入驗證階段，法人圈傳出，明年有望量產出貨，挹注公司獲利表現。台灣的 Switch 領域用 PCB 供應商，主要有金像電(2368)、高技與博智(8155)，其中，金像電與高技在製程技術上，是較早供貨 100G Switch 用板的廠商，而博智則主要停留在 40G 與 60G 上面。