新壽力推數位服務 千項好禮大方送

新光人壽為了拉近與保戶距離，鼓勵保戶加入網路會員，推出「萬人集氣大 FUN 送」活動，新加入網路會員者，即可獲得 LINE Points 25 點；另外登入官網會員專區，不但立即抽 LINE Points 100 點等千項好禮，天天登入天天抽，完成數位服務後，還有眾多加碼大禮。



新壽表示，此次活動期間為 2018 年 11 月 28 日至 2019 年 2 月 19 日止，只要完成「個人聯絡資料修改、保單內容變更、保單借款、繳交續期保費及理賠申請」等數位服務，即可與大家共同集氣，加碼參加 iPhone XS、Dyson 吸塵器、任天堂 Switch 抽獎。參加登入抽的保戶，若於 Facebook 貼文分享中獎喜悅，還可加碼參加分享抽活動，預計於 2019 年 3 月進行抽獎。



根據統計，台灣高達九成以上民眾都是 LINE 的使用戶，為迎合廣大用戶市場需求，新壽於今年 7 月、11 月推出兩波 LINE Points 任務牆的網路會員招募活動，成功號召上萬名網路會員加入。而此次活動更為實現「心與你同在」的企業理念，凡新加入網路會員，即給予 LINE 點數回饋，且無人數限制。



為提升保戶服務體驗，新壽 2017 年已領先業界推出 24 小時線上客服智能機器人「小新」，只要上官方網站或新壽 APP 找「小新」諮詢，即可快速獲得回應，而今年 10 月份亦推出「數位帳單 e 管家」，整合保戶 66 項保險單據相關通知至會員專區，提供一次查足功能，只要手機在手，即時掌握保單資訊不漏接。



新壽強調，未來將持續開發更多貼近客戶生活之服務，以成功打造綠色壽險，讓線上保險服務成為智能生活的一環。