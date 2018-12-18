中壽致力推動永續 獲BSI頒獎肯定

中國人壽致力企業永續發展，獲得英國標準協會台灣分公司 (BSI) 頒發「2018 永續傑出獎」，肯定中壽推動各項永續作為，並詳實揭露於 CSR 報告書。中壽從友善環境、社會共融到公司治理皆積極投入，提供有溫度的服務，為保戶、股東、員工及社會創造最大利益。

BSI 為全球性標準驗證機構，藉由年會表揚國內精進企業社會責任報告書品質及達成永續營運目標的企業。中壽長期擘劃公司治理制度，接軌國際標準，從經營策略的規劃到落實，皆高度結合環境 (E)、社會共融(S) 及公司治理(G) 三面向，並透過報告書完整透明揭露資訊，贏得利害關係人信任，驅動企業成長並追求永續。

在公司治理面向，中壽積極響應政府政策，配合主管機關各項法令並順應國際趨勢潮流，作為內外部精進管理的動能，並連續四屆榮獲上市上櫃公司治理評鑑前 5% 排名，未來中壽將持續深化公司治理及風險管理，奠定永續發展的穩固基礎。

在社會共融面向，中壽長期關懷偏鄉教育，結合企業資源改善偏鄉孩童學習環境；響應政府政策，實踐普惠金融，落實照顧弱勢族群推廣微型保險，讓社會安全網更完整；因應高齡化社會提供多元的商品及服務，協助民眾打造更完整的醫療與照護保障，強化風險預防的觀念與機制。

在環境面向，中壽主動推行 ISO 14064-1 溫室氣體盤查查證，積極落實各項節能政策，興建中的企業總部大樓，也已獲得「黃金級候選綠建築證書」。未來，中壽也將持續發揮價值鏈影響力，奠定永續發展的穩固基礎，共創「共榮、共好」的企業價值。