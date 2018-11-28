ofo戴威發內部信：調整組織 只要活著就有希望

ofo 創辦人兼 CEO 戴威 28 日發表內部信，宣布對組織架構進行調整，重新整合成立 3 個中心，強調「人才、組織、企業文化和價值觀建設」等關鍵詞。

ofo 為此首設首席人才官 (CPO)，並在內部信中被第一個提及，由原全國運營負責人池文明擔任，其首要職責是將統籌公司內外部資源，推動 ofo 企業文化和價值觀的建設。

另外，ofo 新設「戰略財務與法務中心」、「研發與大數據中心」和「產品與增長中心」。其中戰略財務與法務中心由原戰略、法務、風控中心合併而來，由原財務中心負責人封曉瑛擔任新中心負責人。

「研發與大資料中心」和「產品與增長中心」則由原產研與大資料中心、品牌市場部、Growth FT 合併成立，公司首席技術官 (CTO) 童長飆兼任研發與大資料中心負責人。同時任命周偉國為國內運營事業部總經理。任命 Jeremy Chen 為海外事業部總經理。

戴威表示，「冬天已經來臨，風雪亦將隨至。在最困難的時候，我們仍需堅守信念，哪怕是跪著也要活下去，只要活著，我們就有希望！」

過去 1 個月來，市場盛傳 ofo 目前正準備破產重組，但遭發言人否認，指目前仍在保持獨立運營。

依據約半年前 ofo 的負債表，當時 ofo 整體負債為人民幣 64.96 億元，其中，用戶押金為 36.50 億元，供應鏈為 10.20 億元。

在共享單車大行其道，ofo 的巔峰時期，ofo 用戶超過超過 2 億，進入了約 20 個國家，公司估值一度達到 30 億美元。不過 ofo 今年已撤出多個海外市場，如美國西雅圖、達拉斯、澳洲，以及德國、英國、日本等。