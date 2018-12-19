軟銀公司挾235億美元IPO 掛牌首日出師不利大跌10%

軟銀集團旗下電信業務子公司軟銀公司 (9434-JP) 於週三 (19 日) 正式掛牌上市，而首次公開募股 (IPO) 即出師不利，週三 (19 日) 在東京股市上市第一天就暴跌 10%。

軟銀電信是日本最大的電信營運商之一，且為軟銀集團 (9984-JP) CEO 孫正義龐大的科技帝國奠定基礎。在將旗下電信業務子公司軟銀公司 IPO 之後，軟銀集團大約籌資了 235 億美元。

這使其成為日本史上最大的 IPO，也是自阿里巴巴 (BABA-US) 於 2014 年在紐約上市募集 250 億美元以來全球最大 IPO。

投資人對一部分電信業務的強烈需求，促使軟銀增加了銷售的股票數量。

但軟銀是在日本股市的艱難時期上市：日本日經指數自 12 月初以來下跌超過 6%，並較 10 月初的近期高點下跌約 13%。

軟銀的電信業務本月也面臨一些負面新聞。它在 12 月 6 日遭遇了令人尷尬的服務中斷，上週表示正在審查是否將中國電信設備製造商華為的設備從其網路中刪除，這可能是一個代價高昂的舉動。

讓電信業務上市是孫正義重新定位軟銀作為全球科技投資人的關鍵動作，此舉將公司分成兩部分，允許投資人在其行動部門和科技投資業務之間做出選擇，其中包括阿里巴巴的大部分股權。

在去年推出近 1000 億美元的願景基金 (Vision Fund) 後，孫正義已成為全球科技產業的主要參與者。