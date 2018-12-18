BCC：英國經濟將呈現10年來最緩增長 商業投資凍結

英國商會 (British Chambers of Commerce，BCC) 週二 (18 日) 發布預測，認為在脫歐協議不明朗情況下，明年商業投資和消費者需求疲弱，將影響英國經濟增長前景，預期增長率將為 2009 年以來最薄弱的。

BCC 預測，今年的 GDP 增長為 1.2%，明年的預測值為 1.3%，為 2009 年全球金融危機之後，最疲弱的兩年增長，2020 年預期經濟將增長 1.5%。同一前間，該商會下修商業投資增長預測值，預期今年商業投資將萎縮 0.6%，明年的增長則從 1.2% 大幅下調至 0.1%。

英國 GDP 季增率

BBC 的總幹事 Adam Marshall 指出，儘管英國脫歐不是影響企業和產業的唯一因素，但此為非常重要的因素，在英國與歐盟未來關係缺乏確定性之下，許多企業暫緩擴展計畫或重大投資計劃，如建設工廠、採購機械和房產等。



英國計畫在明年 3 月 29 日離開歐盟，但目前仍未與歐盟達成協議，而英國的經濟增長已出現減緩的情況。BCC 預期，英國能與歐盟達成協議，但以長期的貿易關係來看，目前尚處未知狀態。

另一方面，BCC 認為，英鎊兌美元與歐元的可能將持續走低，預期將扼殺淨貿易順差和消費支出對英國 GDP 增長所帶來的貢獻。由於英鎊的疲弱推升進口成本，預期通膨將走高。

皇家特許測量師學會 (RICS) 在報告中指出，預期明年英國房價將持平，將為 2012 年以來，首次出現房價未攀升的情況，房價停滯不前的主因為脫歐的不確定性，以及許多消費者無能力負擔高額房價。

RICS 的政策負責人 Hewish Edgar 表示，在此背景下，英國房價似乎將失去進一步的增長動力，儘管在供應不足和穩固的勞動力市場情境下，房價不至於出現下行趨勢。RICS 預測，明年出售的房屋數量可能會下降 5% 左右。

其他數據方面，BCC 預測 2018 年出口增長 1.4%，2019 年增長 2.3%，2020 年增長 2.2%，先前的預測值分別為 1.7%、2.7% 和 2.9%。



2018 年家庭消費預期將增長 1.5%，2019 年增長 1.2%，2020 年增長 1.5%，而先前的預測值分別為 1%、1.3% 和 1.7%。