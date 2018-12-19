【馮冠華專欄】外圍不穩，犯不着勉強入市

12 月 19 日推介 - 越秀房產信託基金 （405）

1）上日港股市況總結：雖然美股週一大跌，但市場疑似憧憬習近平講話或有刺激方案，恆指低開 185 點後更曾倒升約 65 點；在習總結束其無甚驚喜的講話後，A 股迅速下瀉，拖累港股最多跌近 375 點。中港股市尾段跌幅均有所收窄，恆指最終以 25814 點收市，下跌 274 點，全日成交 680 億元，按日上升約 23%。滬深港通總成交也上升約 19% 至 63 億，流向轉為淨流入，但金額不大，只是 4.2 億。北向轉為淨流出，金額約人民幣 30.1 億。藍籌 7 升 41 跌 2 持平。



板塊方面，部份醫藥股有小反彈，金礦、5G 設備及本地地產股表現也優於大盤，相反，石油及內房是重災區。做空方面，佔大市成交微升至 13.5% 水平。牛熊証街貨最新比例是 46:54，重貨區方面，熊証在 26600-26649，牛証在 25550-25599。

簡評：市場憧憬習主席在改革開放 40 週年大會的講話，或有經濟刺激方案，但得到的是他的金句 ： 「一個愈進愈難、愈進愈險而又不進則退、非進不可的時候」，中港股市已跌市回應屬可理解；但昨天的失望不代表中經會沒有刺激經濟的方案，這或許是中港股市尾段又能收窄部份跌幅的原因。溫馨提示，中經會的具體內容要到週五港股收市後才能看到，固市場焦點會先放在美聯準會的議息上（香港時間週四凌晨有結果）。

儘管川普不停的叫喊，最新看到的市場預測，加息機率仍達 7 成。從最近美股弱勢、美元高企、環球巿場局勢、企業盈利增長在減稅效應後有機會放緩、美企債息高企等等，現在加息確會對通賬及失業率帶來壓力。川普叫囂油價下跌的結果，事實已放在眼前；鮑爾之前放鴿也不似無的放矢，固筆者大膽估計（即全無信心可言）聯準會十二月不會加息。在這推算下，市場或有機會短暫提振，但會否解說為經濟下行比預期快，而暫緩加息？天知曉！

美股週二再大幅波動，走勢上也極不討好，油價更重挫近 8%，港股在石油股下行壓力之下，相信又是易跌難升。外圍不穩犯不着勉強入市，防守及高息股會是避風港，港燈 - SS（2638） 和越房托（405）可考慮。

2）美股上日市況總結：受油價大跌、川普和民主黨爭執或令政府停擺及加息陰霾下，美股三大指數週二表現反覆，當中道指早段曾升逾 300 點，最終只能收升 83 點或 0.35%。標指則只持平收市而納指則上升 0.45%。美滙指數下跌至 97.04，十年期債息回落至 2.823%。市場憂慮美國與俄羅斯增產，紐約期油大跌近 8%，最新報 45.91 美元。港股 ADR 再跌 119 點，相當於恆指 25695 點水平。

3）新股訊息 ： 內地危險廢物焚燒處置解決方案供應商維港環保（1845），將於今天起招股，每股招股價介乎 0.88 元至 1 元，一手 3000 股，股份擬於下月 3 日主板上市。

電訊軟件產品及服務供應商亞信科技（1675），今天主板上市，其暗盤價收報 10.44 元，較招股價 10.5 元，下跌 0.57%。

蘋果日報 - Coindesk 引述消息人士指，港交所對批准內地挖礦機公司比特大陸的上市申請有「遲疑」，主要因虛擬貨幣的價格大幅波動，公司有極大可能在兩年內倒閉，而且指港交所不想成為全球第一家容許挖礦機公司上市的交易所。

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