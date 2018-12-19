【鐘國忠專欄】2019年選股方向

(一) 先檢視個人投資模式再走吧!

2018 年底即將告一段落，離今年底也剩下不到 2 周的時間，回想今年以來，去年底多數市場都還熱呼呼的走上漲行情，但曾幾何時，今年迄今台股指數就約跌約 800 點，投資人是賺錢? 還是虧錢? 如果是賺錢，請持續維持您個人的操作模式，不管是用基本面或者技術面投資，只要會賺錢，那個模式就是適合您，管他是黑貓或白貓，只要會抓老鼠的貓就是好貓。但如果是虧錢者，則勢必要自我檢討，究竟是哪個因素所造成? 是未留意基本面? 還是未執行停損? 或者是其他因素造成? 反正就是要把這因素找出，否則仍可能持續在股市中再虧錢。

或許有投資人會提到，10 月大跌千餘點，本來就易虧錢，當然這是因素之一，如果也把檢視標準降低，至少投資報酬率的損失也要跟大盤相當，如果遠遠落後，就真的是個人投資模式有問題。事實上，10 月股災投資人也有可能避開，主要是先前多數法人機構也都預期台股下半年走勢可能較不佳，如果能先前有個因應之道，10 月份的大跌並不是市場所預期外，如果有預期外，或許就是整體大跌的幅度。

(二) 類股選擇先以穩健為原則

事實上，台股指數下跌過程中，也有些類股出現上漲，去年筆者曾提出 2018 年類股建議，當時就建議，先避開去年漲多如一些原物料等類股，然後留意一些落後補漲等類股等，看起來一年將過去，這個分析答案大致上還有一些參考性，而面對 2019 年恐怕行情也不佳，以下筆者將從二個角度分析供給各位作參考:

1. 仍是以低基期類為偏多選股重點: 由於 2019 年台股走勢恐因美國經濟成長力道趨緩而走弱，因此 2018 年強勢類股在 2019 年能再續強者，大概應該也僅約 1~2 大類股，反倒是目前落後大盤類股，2019 年仍有不小機會可能優於大盤，在此特別強調優於大盤不代表是一定會漲，如果是股市下跌，其跌幅也會較小，至少選這些低基期類股，2019 年打敗大盤機率是相對高，所以近期可發現落後大盤類股已開始略見攻勢，此部分在大盤失守年線之後，更要去注意，建議 2018 年漲較多的原物料如水泥類與鋼鐵類等可先酌量降低持股比例。

2. 穩健類股也是選股方向: 2015 年台股下跌約 10%，當年度比大盤強勢類股，包括有食品類、紡織纖維、其他類與塑膠類等類股，而這些類股大致上與民生用品有關，塑膠類則可能與台塑集團等穩定獲利與配息有關，因此在行情可能降溫之下，選擇穩健類股部分也是另一個重點方向，當然包括電信與油電等次產業的類股也可能成為 2019 年注意的部分。

整體而言，歲末之際，投資人宜把握此時此刻，好好檢視一下手中持股，利用機會適當作個股『汰弱留強』動作，因為前幾天部分公司出現財報預警或者公司營運重整等利空，但並不是這些公司才會有這些情形，因為這些公司過去也曾有不錯的獲利成績，因此表示已有產業受景氣降溫，或者國際間的競爭愈來愈大，而讓公司出現成績不佳，因此投資人務必好好思考與反省您的投資下一步!