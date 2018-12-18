【馮冠華專欄】港股恐隨美股大跌而裂口低開，後市仍多變數

12 月 18 日推介 - 澳優（1717）

1）上日港股市況總結：港股週一走勢大致和 A 股類似，全日窄幅上落，高低波幅只有 184 點，恆指最終以 26088 點收市，下跌 7 點，全日成交 554 億元，按日下跌約 18% 並再創本年新低。滬深港通總成交也下跌約 23% 至 53 億，流向轉為淨流出，但金額不大，只是 1.3 億。北向轉為淨流入，金額約人民幣 12.6 億。藍籌 27 升 22 跌 1 持平。



板塊方面，5G 設備及本地地產表現較佳，內銀也見回升；較為受壓的是教育、汽車及內地火電，但下跌幅度普通也不大。做空方面，佔大市成交又回落至 13.3% 水平。牛熊証街貨最新比例是 52:48，重貨區方面沒有變化，熊証在 26600-26649，牛証在 25550-25599。

簡評：成交創本年新低的悶市，昨天的港股，可評論的實在不多；買賣均似按兵不動，靜待週三的兩個重頭戲。一覺醒來，美股再重挫，勢令港股今天裂口低開，留意牛証重貨區 25550-25599，大有機會一步到位（後回穩？）。川普再發推文向聯準會施壓，呼籲本周不可加息。他聲言「美元強勢」，且美國「幾乎沒有通脹」，外面世界一片混亂，而聯儲局卻考慮加息是「不可思議」的。



據明報資料，這已是距離本周聯準會議息約一周內，川普第三次呼籲停止加息；也是自 9 月底聯準會宣布今年內第三次加息以來，川普第 11 次批評聯準會。筆者不是川普的粉絲，但現今的市場環境確實和幾個月前大不同，聯準會週三的決定也存在變數，固若港股今天大裂口開出，也有一定的短多值博率；是否冒險，悉隨尊便。

2）美股上日市況總結：在憂心全球經濟下行及聯準會加息，美股三大指數週一再重挫，當中道指收跌 508 點或 2.11%。標指及納指則分別下跌 2.08% 及 2.27%。標指亦創今年新低。美滙指數下跌至 97.14，十年期債息回落至 2.861%，紐約期油更跌穿 50 美元關口，最新報 49.27 美元。港股 ADR 再跌 415 點，相當於恆指 25672 點水平。當中石油股及騰訊跌幅較大，後者更跌破 300 元，ADR 收報 298.89。

3）個股訊息：澳優（1717）公布，旗下全資附屬以代價約 1374 萬澳元，收購澳優營養餘下 30% 股權。完成後，後者將成為該公司間接全資附屬公司。代價中，687 萬澳元以現金支付，餘款將以每股 9.47 港元發行 414.96 萬股代價股份支付。同時，澳優營養以代價 790 萬澳元，收購 Nutrition Care 餘下 25% 股權，以每股 9.12 港元發行 495.48 萬股代價股份支付。完成後，Nutrition Care 將由澳優營養全資擁有。澳優昨天收報 8.72 港元。

恒安國際（1044）公布，昨天按每股 54.9 元至 55.9 元的價格，於市場回購 64.7 萬股，涉資約 3595.15 萬元。

了解更多港股資訊動態，請見香港鉅亨證券：www.anuesec.com