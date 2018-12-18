28年來最差開局後 曼聯宣布主帥穆里尼奧「下課」

足壇傳奇教練穆里尼奧今天「下課」了。

12 月 18 日英超球隊曼聯官方宣布，球隊主帥穆里尼奧下課，目前已離開曼聯隊，聲明對穆里尼奧在曼聯的工作表示了感謝。

據天空體育消息，卡里克將暫時擔任球隊過渡主帥負責訓練，俱樂部將在 48 小時內任命新任主帥。

曾在切爾西、國際米蘭、皇家馬德里和曼聯等多家豪門指教的葡萄牙神奇教練穆里尼奧，已經在曼聯執教了兩年半，帶隊期間贏得一座聯賽杯，一座社區盾杯以及一座歐聯杯冠軍。

但是新賽季開賽以來，曼聯創下近 28 年來的最差戰績，英超 17 輪戰罷，曼聯僅取得 26 分，這是球隊自 1990-91 賽季以來最糟糕的開局成績。此外，穆里尼奧和曼聯幾名大牌球員關係破裂的傳聞，也促使俱樂部採取了行動。

雖然穆里尼奧在曼聯的生涯宣告結束，但曼聯也將為解僱穆里尼奧而付出一筆巨額賠償金，穆里尼奧在曼聯的任期原本應持續到 2020 年。據媒體報導，由於曼聯如今仍然沒有從歐冠中淘汰，根據雙方的合約，曼聯賠付穆里尼奧高達 2250 萬英鎊的違約金。

受此消息影響，在德國上市的曼聯股價盤前上漲 1.4%。

今年以來，在紐約上市交易的曼聯股價下跌了 13% 左右，而歐洲 Stoxx 指數追蹤歐洲上市球隊的股價下跌了 3% 左右。