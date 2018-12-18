【華冠投顧】林驛銘:美股2天跌千點，台股逆勢抗跌力守9700點!為何?

美股昨日又重挫超過 2%，台股昨日逆勢抗跌漲 13 點，今日開低震盪走低，終場加權指數下跌 68 點，跌幅 0.7%，以 9718 作收，成交量 945 億元，價跌量增格局。

美股因市場擔憂升息，這兩天道瓊指數合計下跌 1003 點，不過台股昨日漲 13 點，今日跌 68 點，2 天只跌 55 點，算是逆勢抗跌，為防守盤，力守 9700 點! 為何? 全是為了明日台指期選擇權結算日，選擇權最大未平倉量 CALL 在 9800 點，PUT 在 9700 點。關鍵是結算後大盤補跌或攻擊，外資態度才是重點，本周開始外資因聖誕節與跨年，陸續放長假，買賣縮小，因此量小到年底視為常態，而內資繼續在拼年底作帳績效，選股不選市，會領先噴出的不可能等大盤。盤面焦點 5G 族群，商機龐大，明年大暴發，相關個股續發威，統新 (6426)，泰碩(3338) 今日雙雙再創新高，統新來到 75 元，泰碩來到 31.4 元，連 5 天創新高。其他強勢股包括所羅門 (2359)，超眾(6230)，樺晟(3202)，緯軟(4953)，和椿(6215) 以撼訊 (6150) 以及慶豐富 (9935) 等漲幅均逾 5%。

台股連二逆勢抗跌，力守 9700 點! 短期均線糾結，必須要突破 9800 點，才有機會走出一波；具有題材性及未來的產業主流才有機會率先突圍。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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