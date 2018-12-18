〈滙豐退休理財建議〉滙豐：準備退休金越早越好 晚10年就少了1000萬

想要退休後過舒適的生活，最好早點準備比較好。滙豐銀行表示，假設設定 65 歲為退休年齡，如果從 30 歲開始準備，以每個月投入 1.4 萬、投報率 6% 的情況下，到了退休可以累積 2,121 萬元，但如果到 40 歲才投入，相同的金額與投報率，到了 65 歲只能領到 1,053 萬元，晚 10 年準備就差了 1,000 萬元的差距。

滙豐 (台灣) 商銀個人金融暨財富管理事業處財富管理業務部資深副總裁王金生表示，想要在退休後享受舒適的生活，就不能忽略時間的原子彈威力，以上述例子來看，晚了 10 年準備就有 1,000 萬的差距，他並建議，無論如何，最晚在 40 歲就要開始規劃退休理財。

滙豐銀行今 (18) 日發布《未來的退休生活：實現零落差》，調查結果顯示，超過 7 成的受訪者會以現金存款、以及勞保老年給付或是雇主提撥退休金作為主要資金來源。

但王金生提醒，在通膨壓力下，光靠存款累積退休金恐怕是最傷的，原因在於存款利率太低，無法追上通膨，萬一太長壽又耗光存款那就更慘，例如 1930 年時 1 美元可以買到 11 條麵包，但現在 1 美元就卻只能買到半條麵包，因此除了儲蓄外，也要靠長時間耐心的定期定額投資，才有機會打敗通膨。

王金生說，退休理財及早準備除了可以靠時間的原子彈威力創造財富外，當人生意外降臨時還能有較多的資金與資源支應所需，他以自身為例，前陣子在日本雪地跌倒導致手骨折，因為有了保險，所以可以用自付額享受較好的醫療服務。