台股盤中—油金領跌 指數挫逾80點 面臨9700點保衛戰

台股今 (18) 受到美股重挫、亞股全面走跌，以及國際油價持續探底，今日在台塑化、台塑、台化等 2 三寶，以及金融股領跌下，指數盤中重挫逾 80 點，回測 9700 點關卡，預估成交量 900 億元。

由於市場預期聯準會 (Fed) 將升息 1 碼，可能導致經濟和股市造成過大影響，週一美股四大指數全數下跌，其中道瓊工業指數大跌 507.53 點或 2.11%，連續 2 個交易日重挫逾 500 點，也創下本月第 4 大跌點。

受美股拖累，亞股幾乎全面走跌，陸、港、日下挫逾 1%，韓股也有約 0.5% 左右的跌幅。

此外，國際油價重挫，紐約西德州原油週一下重挫逾 2.5%，跌破 50 美元關卡，布蘭特原油下跌 1.11%，也跌破每桶 60 美元大關，與油價連動性最高的台塑化，盤中重挫逾 1.3%，台塑也有逾 1% 的跌幅，台化則下挫 0.5%，不過屬於下游加工的南亞則逆勢走有，盤中上漲逾 0.5%。

此外，在全球金融市場波動加劇下，今日金融股也全面走弱，新光金重挫 2.5%，開發金、玉山金、台企銀、富邦金、彰銀、兆豐金的也約有 1-1.5% 左右的跌幅，也成台股走弱主因之一。

而大同集團旗下華映爆發財務危機、綠能面臨財務困境，今日股價持續亮燈跌停開出，華映跌破 1 元，來到 0.96 元，綠能跌破 5 元，來到 4.48 元，另外浮華受拖累，今日也續跌停。

法人指出，目前攻擊量能不足，上漲空間有限，接下來外資進入耶誕假期、以及聯準會決議等影響下，短期估將維持區間橫盤整理格局，還是以擁有題材的個股表現為主。