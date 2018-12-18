【運達投顧】高維緒開盤 : 台股行情短線「複雜往上」，升息影響行情路況能見度



行情路況短線複雜往上：【升息影響行情路況能見度】

◆美股:

美股因投資人擔心 FED 升息，在 2019 經濟成長動能下行風險下，緊縮貨幣恐對經濟與企業經營成本雙衝擊下，道瓊持續修正累積自 10 月高點以來，修正幅度達 13%，美股道瓊指數下跌 507.53 點

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，12/17 該殖利率收在 2.77%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長，

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅

(三) 經濟數據: 美國 11 月新屋開工環前值: 1.5% 市場預 0.6%。

【進出有根、買賣有據、無所畏懼、跟著維緒】

※運達投顧 高維緒分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

