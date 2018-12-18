關懷銀髮族 元大人壽志工團隊寒冬送暖

元大人壽關懷銀髮族群，每季舉辦「銀向陽光失智長者陪伴關懷」志工活動，日前志工團隊特地前往新北市「新店碧潭公共托老中心」陪伴長輩，規劃摺紙小教室，陪伴阿公、阿嬤們一起動手做勞作，讓長者感受到愛與關懷。

根據衛生福利部資料，台灣平均每 5 個老人中，就有 1 人患有老年憂鬱症，每 13 個老人有 1 人失智，80 歲以上老人更是每 5 人有 1 人失智。由於台灣社會人口迅速老化，長者除了常因年邁造成身體不適與病痛，更容易因少子化而缺乏陪伴。

如何讓長輩們積極地參與社會，增加與人群互動，讓老年生活過得更精彩、更有尊嚴，成為年輕一代的責任。元大人壽觀察到此一社會現象，將愛與關懷化為實際行動，每季舉辦「銀向陽光失智長者陪伴關懷」志工活動，於全台各地規劃不同的敬老陪伴關懷活動。

此次活動由元大人壽 8 位志工陪著長輩們一邊聊天、一邊摺紙教學，第一個主題是「星星相映」，阿公、阿嬤們看著親手摺好的星星，欲罷不能地嚷著「再摺一個」；第二個主題是「迎新年」，由志工協助長輩摺出可愛小豬，準備迎接新的一年。

元大人壽表示，藉由志工溫暖的陪伴，讓長輩們感受愛與關懷，同時也讓志工同仁在與長輩互動過程中，深入了解老年生活所需，落實元大人壽的企業經營理念「給一個機會 幫助他人 同時也幫助自己」。