鎖定小資族喜好  保險公司搶推小額、定期分期繳年金險

小資族群很愛分期零利率的功能，富邦人壽推出全新的增開鑫網路投保利率變動型年金保險 (甲型)，強調，年繳最低 6,000 元起，兼顧刷卡優惠、分期繳款、保險保障，增加小資族在購買年金險的便利，並透過小額、定期等習慣累積保險理財的經驗值。

之所以設計小額、定期分期的投保機制，富邦人壽指出原因有三，一是小資族喜歡分期刷卡：鎖定根據聯合信用卡處理中心的「信用卡電子商務（EC）交易」調查顯示，信用卡 EC 交易筆數每月幾乎有 3 成的成長，「線上刷卡」已成為新興刷卡趨勢，而信用卡 EC 交易，以 20 至 30 歲的小資族平均使用率達到 24.6%，超過整體平均值。對於小資族群來說，除了信用卡的現金回饋、里程累積、紅利積點外，提供分期零利率也是在意的點，讓資金運用可以更加靈活。

二是降低年金險首購族的入手門檻：富邦人壽網路投保今 (2018) 年 1 月至 11 月的總保費收入近新台幣 5.2 億元，觀察購買年金險的民眾，逾 6 成都是「首購族」，原因就是網路投保的資訊一目了然，消費者可以透過簡易的試算或是案例，就可以了解保險可以帶來的保障，降低了許多首購族在買保險時的不安，入手的門檻也較低。

三是小資族投保年金險大幅成長：根據富邦人壽大數據分析，該公司今 (2018) 年 1 月至 10 月 30 世代網路投保年金險有大幅成長，總保費較去年同期成長 9.56 倍，投保件數也成長 3.77 倍，顯見越來越多的小資族群透過網投年金險持續金流保障、減少對未來的煩惱，同時年金可隨宣告利率而累積，穩健累積資產。

富邦人壽指出，增開鑫利變型年金險主要有五大特點，包括（1）繳別靈活：消費者可按照自身需求選擇分期繳或是彈性繳；（2）額度自選：分期繳年繳 6,000 元起、彈性繳每次 1 萬元起，單筆保費最高可到 75 萬元；（3）刷卡多元：超過 30 家以上的金融機構信用卡均可支付保費，刷特定信用卡有機會再享信用卡公司提供的現金回饋、航空里程、紅利積點等回饋；（4）繳費簡單：分期繳續繳可選擇自行繳費、轉帳、刷卡，彈性繳可使用刷卡繳費；（5）給付便利：可自由選擇在年金給付開始日後於一次給付或分期給付，依照保戶個人化資產配置方案達到目標。

富邦人壽觀察到網路投保年金險的旺季落在企業發放年終、年中、績效獎金的隔月，許多民眾在拿到這筆獎金之後，善用網投年金險來做好規劃。為了提升民眾投保的便利性，不用等到拿到一大筆資金再進行投保，分散短期資金需求壓力，可以透過彈性繳不定期、不定額的方案，手頭有餘錢的時候輕鬆做好保險理財規劃。