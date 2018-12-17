【顧德投顧】盤後分析

◆盤勢分析

寶成第四天上漲，趕進度嗎?

寶成自從被外資調降目標價大跌兩天後，連續四天上揚，日 K 線今天站回季線，即將挑戰月線，後續觀察在於是否會站上月線，以及是否站的穩? 以小時線觀察，K 線正在挑戰季線，似乎受到季線反壓，連續四個小時無法突破，不過 MACD 的快慢線接觸零軸，似乎很快就能夠站上零軸之上，所以明天的發展非常關鍵。

美股大跌，亞股為何可以走高?

上周五晚上美股大跌近 500 點，為何今天台股可以走高? 觀察上海、香港恆生、韓國股市，幾乎在今天也有偏向正面的發展，雖然早盤一度有跳水跡象，但後來都拉? 了回來；這波下殺是由亞股帶領，美股跟隨是主要原因之一；也是因為大陸禁止發表經濟數據導致，市場擔心大陸經濟衰退所引發的一連串效應；不過川普總統在上周五有篇訊息認為對於中美貿易戰應該很快會有全面性的和解，普遍是這個原因導致了台股今天偏安的局面；再來觀察到費城半導體指數，到現在為止仍屬於空頭格局，上次 K 線撞擊下降趨勢線 - 季線直接下跌，已經證明了整體是空頭格局，現在仍未破底，投資人操作上必須居安思危；本周的重頭戲在於 12 月升息，雖然市場普遍認為應該會升，但仍然抱持著小小期待，希望聯準會能夠考慮到現在已經被美中貿易戰掐死的經濟擴張給予一絲的希望啊!

林開誠 分析師

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