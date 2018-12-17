宏達電將持續推出手機產品 鎖定中高階市場 盼明年每款產品都獲利

宏達電 HTC(2498)台灣區總經理陳柏諭今 (17) 日表示，宏達電將會持續推出手機產品，明年上半年將以中高階新機應戰，同時將主攻單機 5000 元至 20000 元以下市場，希望每個手機產品都能獲利，看好 VR 在台灣將起飛，今年台灣 VR 營收已倍增。宏達電今日推出 HTC Desire 12s 新機，陳柏諭表示，面對大陸品牌在手機市場「有狼性」，尤其在中低價位上「不是很好打」，宏達電今推出的 HTC Desire 12s 定價很實際，目標銷售量能超越前一代 Desire 12。



陳柏諭強調，各大品牌在旗艦機花太多資源，不斷堆疊功能、提高售價，明年上半年 HTC 會主打中高階市場，延續 U12 產品線，以 U12 Plus 延伸新應用。



陳柏諭認為，智慧機市場太成熟了，打低價會很傷，而宏達電要確保每個手機產品都是獲利的。



陳柏諭也看好 VR 在台灣將起飛，台灣市場來自 VR 營收今年已經是去年的一倍，第四季 VR 已看到成果，企業對一體機 Vive Focus 態度積極，明年有些通路和 SI 布局將密切進行，而 Vive 明年會有新的產品出現。



至於在 5G 上布局，陳柏諭表示，宏達電初期 5G 產品會先經營 5G Hub 上，因為 5G 要很快速的拓展到 B2C 市場有難度，尤其台灣 2020 年才會標 5G 執照，會攜手國際電信商合作進行 5G 區域部署，也和台灣電信商洽談推出相關 B2B 運用。

