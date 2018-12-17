外資上週賣超台股198億元 市場緊盯本周聯準會會議動態

根據證交所統計，外資上週賣超台股 198.63 億元，其中賣超前三大個股分別為：新光金、聯電與國泰金；買超前三大個股則為欣興、台灣高鐵與光寶科。

證交所統計，截至 14 日止，外資在集中市場總買進金額為 1382.84 億元, 總賣出金額為 1581.47 億元，賣超為 198.63 億元。

另外，今年年初到 12 月 14 日為止，外資總買進金額為 8.74 兆元, 總賣出金額為 8.41 兆元, 累計賣超為 3411.83 億元。外資總持有股票 (包括原始股東持股及自集中市場買進之持股) 市值為 11.69 兆元，占全體上市股票市值的 39.86%。

以個股來看，上週外資在集中市場賣超最多的為新光金，賣超 10.3 萬張，其次分別為聯電與國泰金，分別賣超 5.76 萬張、2.77 萬張。

另外，上週外資在集中市場買超最多的個股為：欣興買超 1.65 萬張、台灣高鐵買超 1.62 萬張、光寶科買超 1.9 萬張。

富蘭克林華美投信表示，目前台股進入財報空窗期，搭配年末作帳、想像行情，利於題材個股表現，例如指紋辨識概念反映潛在訂單利多，伴隨個股融券餘額攀高，持續強勢大漲，5G 題材亦吸引資金偏多操作。

富蘭克林華美投信指出，未來持續觀察美中貿易局勢與本周美國聯準會升息動向，在國際市場尚未出現重大利空訊息的情況下，反彈格局可望延續。