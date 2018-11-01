芮特-KYQ3獲利大增2.6倍 EPS 0.85元 策略調整完成營運唱旺

芮特 - KY(6514) 布局 4G/LTE、智能網、車載等效益漸顯，在能源天線集中出貨，第三季營收年增 15%，毛利率拉高至 28.37%，增加約一個百分點，稅後淨利 2,082 萬元，較去年同期大增 2.6 倍，EPS 為 0.85 元。芮特表示，隨著營運面策略性調整完成，未來二至三個季度將展現不同風貌，營運將再創高峰。第三季營收 1.3 億元，年成長 15%，毛利率攀升至 28.37%，增加約一個百分點，較前一季更大增 7 個百分點。隨著與客戶在物聯網應用需求的合作密切度逐漸增溫，及毛利率提升，推波營業淨利、稅前淨利分別成長 42%、178%，稅後淨利 2082 萬元，較去年同期大增 2.6 倍，每股盈餘 0.85 元。



累計前三季營收 3.96 億元，毛利率 24.24%，營業利益 4,631 萬元，稅前淨利 6,542 萬元，稅後淨利 5,080 萬元，每股盈餘 2.07 元。



芮特今年 9 月已公告，與馬來西亞商 MUDA TIMUR INDUSTRY (M) SDN BHD 簽訂合作備忘錄，評估與旗下子公司 ANOD TECH INDUSTRY 合作及併購可能性，希望透過產品線互補、擴增馬來西亞生產基地，擴大營運發展。內部預期，在接下來二至三個季度，營運面的策略性調整完成後，輔以產業利基因素之加乘效果，營運可望再創高峰。