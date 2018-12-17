成交量減弱 權重股拉抬 上證指數收盤小漲0.16%

陸股今 (17 日) 低開後，多數時間在平盤下方震盪，天然氣、醫藥類股大幅殺跌，市場情緒低落。但近午盤之後三大股指開始止穩上升，權重類股率先回神，並在尾盤之後小幅拉升，力助上海股市轉為上漲。

截至收盤，上證指數報 2597.97 點，上漲 0.16%，成交額人民幣 1029.61 億元；深成指數報 7592.65 點，下跌 0.48%。成交額 1352.8 億元；創業板指數報 1299.17 點，下跌 0.86%，成交額 414.46 億元。

以類股表現來看，創投、深圳國資改革、園區開發居類股漲幅榜前列，天然氣、賽馬、醫藥居類股跌幅榜前列。

消息面上，在科創板上市標準、細則等尚未明確的前提下，浙江率先爆出「省創投協會徵集了 100 多家企業備戰科創板」，這也成為國內首個有明確「潛力股」計的省份。

蘋果供應商律師方面得到消息，明年春季，蘋果的供應商在美國提起的一項反壟斷訴訟即將開庭，要求賠償金額為 90 億美元。負責該案的律師對記者表示，根據美國法律該案的判罰金額可以達到 3 倍，即 270 億美元。

對近期後市看法，中郵證券認為，近期 A 股再度快速縮量，滬指連續多個交易日成交金額都不足千億元，受情緒面影響，市場呈現弱勢箱體震蕩的局勢，並且短期內這種局面或將延續。由於參與者觀望情緒依然較濃，中期來看，股市或有再次探底的可能性。

海通證券表示，後期行情依然重點關注即將召開的中央經濟工作會議及紀念改革開放 40 週年活動，作為年底最重要的重大事件，從中透露出的政策走向，也將很大程度決定後續行情走向及力度。

湘財證券指出，今日早盤各大指數均快速走低，創業板率先擊穿 11 月 30 日低點，滬指雖然沒有同步跌破 11 月 30 日低點，但擊穿只是時間問題。雖然全天探底後出現反彈，但這依然只是短線的反抽動作，對趨勢的改變沒有任何作用，預計後期市場還將震盪盤跌。