台林工業乙太網路交換機市佔率逐年攀高 今年EPS挑戰1元新高

網通廠台林 (5353) 聚焦工業網通市場，在工業乙太網路交換機市場的市佔率已由去年的 0.9% 提高至今年的 1.5%，今年 ODM、EMS 兩大事業同步成長，尤其 ODM 成長更高達 6 成，推升前三季獲利大增 1.5 倍，EPS 0.75 元，全年有機會挑戰 1 元，創下近年新高。台林提供全面性的網路解決方案以滿足不同網路分層、通信協議以及垂直應用市場，目標垂直應用市場包括工廠自動化、能源使用、交通運輸、安全監控四大領域。工業乙太網路交換機已於十大領先企業取得聯繫並合作，帶動市占率逐年往上，由 2016 年的 0.7%，2017 年提升至 0.9%，今年更進一步提高至 1.5%，未來將持續深化及鞏固合作模式。



目前營收主要分為 EMS、ODM 兩大事業，營收占比分別為 7 成、3 成。從銷售占比來看，歐洲 23%、亞洲 15%、國內 35%、美洲 27%。



今年前三季毛利率 17.37%，較去年同期增加約 1 個百分點，稅後淨利直 5615 萬元，更較去年同期大增 1.5 倍，EPS 0.75 元，已經賺贏去年，創下近幾年新高。前 11 月營收 14.92 億元，較去年同期成長 27.45%。



前三季營運轉強，主要是兩大事業同步向上，包括工業電腦、自主研發 ODM 產品，及交換器都有不錯成長表現，目前交換機的營收比重大概一半。ODM 事業在新舊客戶同步成長推升下，前三季成長高達 6 成，EMS 也維持 2 成的成長。法人預估，全年 EPS 有機會挑戰 1 元，明年在產品組合改善下，營運有機會進一步向上。