創業家松果購物打造家庭的購物第一站 「松果超市」開張

創業家 (8477-TW) 旗下松果購物今 (17) 日宣布，平台上「松果超市」開張，松果購物總經理吳佩雯說明，此舉除了宣告進攻生活快消品市場，也代表松果購物將進入下一個成長階段─將更多平日的消費場景線上化，打造家庭的購物第一站。

松果購物成立兩年多以來，主打替消費者蒐羅兼具美感、質感的高 CP 值商品，逐步布局居家市場，走出有別於一般網購平台的商品切入點。

根據全球測量公司尼爾森最新報告指出，全球快速流通消費品的線上銷售速度是線下的 4 倍，亞洲地區在未來幾年是快速流通消費品的線上銷售成長的領頭羊。

尼爾森更指出，台灣線上快速流通消費品銷售占比已達 5.6%，排名全球第 3 名，其中用品類以紙製品為主要明星商品，如嬰兒紙尿褲、衛生紙和濕紙巾等，線上銷額占比分別為 18%、15% 和 10%，且成長率則都有超過 25% 以上的雙位數躍進。

吳佩雯表示， 2017 年松果購物以「一起組個家」的思維操作商品和行銷策略，成功帶動生活家居品牌占比達到全站交易額的 30%，而切入大型家居市場後，引進眾多品項家具廠商，成功帶動客單和交易額大增，即將進入 2019 年，開立松果超市專區也代表松果購物將進入下一個成長階段。

吳佩雯強調，未來要透過松果超市讓消費者平日的消費場景線上化，第一步是以最大宗的快消紙品布局，以持續提升提升來客率和回購頻次。