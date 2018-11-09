IET-KY Q3營運回溫 前三季獲利仍腰斬

英特磊 IET-KY(4971) 公布第三季財報，稅後淨利 686 萬元，EPS 0.19 元，累計前 3 季獲利較去年腰斬，EPS 為 1.29 元，主要係中美貿易大戰以及訂單遞延影響，雖第三季各類磊晶片產品銷售已有回升，惟開發及試產高端產品投入較多資源，費用支出較高。英特磊總經理高永中表示，第四季客戶需求回溫將持續，預估銷售額可望成長，未來也將持續提升高毛利產品的比重，強化獲利能力。第三季合併營收為 1.67 億元，季增 27.2%，毛利率為 30.3%，高於上季的 28.7%，稅後淨利 686 萬元，EPS 為 0.19 元。累計前 3 季合併營收 4.9 億元，年減 26.09%，合併毛利率為 36.57%，年減 0.71 個百分點，稅後盈餘為 4645 萬元，較去年同期腰斬，EPS 為 1.29 元。10 月營收為 6,150 萬元，月增 14.5%。



高永中表示，本季產品營收比重，砷化鎵佔 57.8%，磷化銦佔 23.3%，銻化鎵佔 15.6%。砷化鎵產品中除用於汽車防撞雷達與高頻國防應用之高毛利 pHEMT 晶片，VCSEL 磊晶產品為主要成長動能，將持續完善高速 VCSEL 產品生產流程，並積極洽談量產訂單，另外亦協助客戶開發 5G 高速通訊晶片產品。磷化銦既有客戶第三季訂單回溫，用於光纖通信的 PIN/APD 主要客戶也已於 10 月中下旬恢復出貨，新開發雷射晶片在生物及醫療應用已臻成熟，InP HBT 用於 5G 手機 PA 亦與主要合作客戶積極合作中。



銻化鎵用於國防合約部分，目前正在與政府供應鏈協商具體時程，期待近期獲得政府正式撥款。硬體構件及銻化鎵基板客戶需求快速成長，尤以海外市場成長幅度特別顯著，將持續開拓商機。



展望第四季，高永中表示，今年受到整體大環境的影響，公司營運狀況並不理想，但隨著產品需求的增加以及景氣逐漸回溫，英特磊的營運逐漸回穩，未來公司也將持續提升高毛利產品的比重，以強化獲利能力。