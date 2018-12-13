松果購物雙12買氣強強滾 單日業績年成長逾180%

創業家 (8477-TW) 旗下 B2B2C 電商平台松果購物今 (13) 日表示，雙 12 買氣驚人，單日交易額年成長達 181%，而自 12 月初以來的雙 12 檔期，整體較去年成長達 140%，再創歷年同期新高。

松果購物表示，於 12 月 1 日起挑戰連續 14 天祭出市場超低價衛生紙限量快搶優惠活動，再於 12 月 6 日至 12 月 12 日推大促銷，因優惠超越雙 11 等級，成功拉升流量和買氣。

松果購物董事長郭家齊進一步說明，電商戰國時代中松果購物要能生存，除了透過品牌進也要再加上生活快消品，來提升客單價和回購率。

松果購物今年以來截至目前 APP 下載數已突破 120 萬次，旗下經營的「松果購物」、「松果購物 - 什麼值得買」雙 LINE 官方帳號，合計有超過 1500 萬好友數，觸及客源的技術能力持續增強。

松果購物雙 12 祭出全站超過 14 萬件商品不限金額免運費，並以全年「優惠最深」、「折價卷最狂」、「好禮最多」的三大行銷，推升雙 12 當日整體點擊數較平日成長 60%，合計發出超過 3200 萬購物金吸客。

松果購物也統計，雙 12 檔期中，寢具家飾和 3C 家電類躍升為熱銷前兩大類，又以新北市消費力最旺，占整體交易額的 20%，雙北市合計消費占比超過 35% 位居冠亞軍，其次為台中市、桃園市。