【馮冠華專欄】靠邊站，靜待變化

12 月 17 日推介 - 不作推介

1）上週五市況總結：受中國 11 月經濟數據差於預期（工業和消費增速分別降至 33 個月和 15 年低），以及中國政治局會議沒有具體刺激方案，中港股市上週五又走弱，恆指最終以 26095 點收市，下跌 430 點，全日成交 670 億元，按日下跌約 15%。滬深港通總成交也下跌約 12% 至 69 億，流向轉為淨流入，但金額少於 1 億。北向轉為淨流出，金額約人民幣 17 億。藍籌 9 升 41 跌。



板塊方面，醫藥股受輔助藥新政策影響下再大跌，手機設備股估壓也大。表現較好的則是公用股、內地體育用品及長和系。做空方面，佔大市成交又回升至 14.6% 水平。牛熊証街貨最新比例是 54:46，重貨區方面，熊証不變在 26600-26649，牛証則下移至 25550-25599。

簡評：筆者覺得上週五港股的下挫，應是三連升後的回吐，跌市成交又大減，中國經濟數據差，或許是借口而已，因這絕不是一時三刻發生的事情。中央會否落藥刺激經濟也只可拭目以待。上証上週五的走勢更不堪入目，2600 點又得而復失；港股是後巿方向，市場共識是還看週三兩大重頭戲：內地中央經濟工作會議，與及美聯準會議息後貨幣政策前瞻。美股上週五大跌，原因也是經濟下行風險增加，強生重挫則是美企自身問題，但中港股已先行，固不難理解 ADR 跌幅相對溫和。在上週五中美談判的進展又似有點曙光 （見第 2 點），港股今天或許不太差，唯一較有信心的猜測，是成交應繼續疲弱；低成交大波動，短線操作也極困難。在無甚頭緒下，請容許筆者偷懶一天，不作推介了。

2）中美談判進展 - 中國國務院周五宣布，明年 1 月 1 日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅 3 個月，涉及 211 個稅目，美國進口車關稅由目前的 40% 降至 15%，看齊其他進口來源地。另外，美國貿易代表署周五（14 日）正式公布，總值 2000 億美元中國貨品，關稅由 10% 上調 25% 的日期，將由明年元旦，延至美國時間 3 月 2 日凌晨 1 時 01 分。代表署稱，延遲加徵關稅，是中美領導人會面後，同意在談判期間解決 301 調查中所指的中國貿易結構問題。包括強制技術轉移，竊取智識產權、貿易壁壘等。

3）美股上週五市況總結：受中國及歐洲疲弱數據影響，加上強生涉隱暪其爽身粉含致癌石棉 47 年（股價大跌約 10%），美股三大指數上週五再重挫，當中道指收跌 497 點或 2.02%。標指及納指則分別下跌 1.91% 及 2.26%。美滙指數上升至 97.42，十年期債息回落至 2.895%。紐約期油下跌至 51.23 美元。港股 ADR 再跌 103 點，相當於恆指 25991 點水平。

4）新股訊息：信義光能（968）公布，鑑於目前股市持續波動，不會進行分拆信義能源（3868）上市。

瀘洲銀行（1983）及永升生活服務（1995）今天掛牌。永升生活服務暗盤價收市報 1.75 元，較招股價 1.78 元，跌 1.69%。瀘州銀行暗盤價收市報 3.16 元，較招股價 3.18 元，跌 0.63%。

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